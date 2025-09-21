Песков сравнил рабочий график Путина с доменной печью

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Российский лидер проводит многочисленные встречи практически без перерывов.

График работы президента России Владимира Путина крайне загруженный, в нем практически отсутствует свободное время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, такое положение дел зависит от сложившейся ситуации в мире.

«Работа, работа и работа. В этом плане ничего не меняется. Дел много и внутри страны, и международная обстановка того требует», — пояснил он.

При этом Песков добавил, что распорядок дня российского лидера похож на постоянно работающий механизм.

«Президентский график, знаете, как доменная печь — он не может остановиться», — отметил официальный представитель Кремля.

Путин работает без перерывов, проводя многочисленные встречи с политиками и поддерживая международные контакты. До этого сам президент РФ делился тем, что старается спать от шести до семи часов в сутки.

