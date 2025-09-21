Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины

Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh

Отмечается, что палестинские власти пообещали провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

Премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Кир Стармер почти одновременно заявили о признании странами независимости Палестины.

Карни также подчеркнул, что палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026-м.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен на 80-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) объединить ряд стран вокруг инициативы по признанию Палестины в качестве государства.

Эта инициатива направлена на создание глобального противовеса влиянию Израиля и США. Об этом сообщил Politico, ссылаясь на свои источники. Один из источников газеты утверждает, что это станет «дипломатической победой» для Парижа.

