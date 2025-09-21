Путин похвалил военных за разработку новой машины с антидроновой защитой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Российский лидер оценил старания создателей техники.

Президент России Владимир Путин в диалоге с военными похвалил конструкторов за создание машины с антидроновой защитой. Беседу глава государства провел во время стратегических учений «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

«Спасибо! Вот, собственно, постарались и сделали. У вас получилось! Нет, правда, правда! То, что нужно», — отметил глава государства, когда пожимал руку военнослужащему.

Российский военный назвал это самой высокой оценкой, которую он получал за всю свою жизнь.

«Это — высшая оценка, которую я, наверное, получал за всю свою жизнь и за свою службу. И я этим очень сильно горжусь», — подчеркнул он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

До этого, 17 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин всегда с уважением относится к российским военным. К тому же он подчеркнул, что президент положительно оценил ход и результаты российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.

Глава государства также приехал в Нижегородскую область на полигон Мулино. Верховный главнокомандующий надел на себя полевой комплект военной формы без погон с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.», а также с шевронами, на которых были триколор и герб России — двуглавый орел.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков заявил, что Путин открыт к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

