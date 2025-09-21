Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он погиб в Болгарии полтора месяца назад. Проститься с Бутусовым пришли его ученики и близкие друзья.

Режиссера Юрия Бутусова, который утонул в Болгарии в прошлом месяце, похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Деятеля искусства предали земле сегодня, 21 августа, спустя полтора месяца после трагедии. Бутусов не справился с бушующей волной и утонул. Он погиб на глазах самых близких: жены и двух маленьких детей.

Несколько недель назад тело режиссера кремировали, после чего его прах доставили в Россию. Затем 23 августа в Театре Пушкина состоялось прощание с Юрием Бутусовым. Предать земле его решили лишь неделю спустя. Траурная церемония прошла на Кунцевском кладбище в Москве.

Марина, жена Бутусова, пояснила, что ее супруг хотел упокоиться в Санкт-Петербурге. Однако у нее не было достойной возможности похоронить его там.

Проводить звезду театра в последний путь пришли его ученики и близкие друзья. На московское кладбище приехали около 60 человек. Среди них — Константин Райкин, Виктор Добронравов и многие другие. Об этом писало издание StarHit.ru.

Марина, одетая в черные брюки и рубашку, установила урну с прахом возле портрета супруга, чтобы проститься с ним смогли все желающие. Место упокоения Юрия украшают огромные букеты цветов и свечи.

Юрий Бутусов ушел из жизни 9 августа 2025 года. Ему было 63 года.

