Пресс-секретарь президента назвал Лондон одним из самых ярых поборников войны.

Великобритания занимает одну из ключевых позиций среди стран, поддерживающих продолжение конфликта на Украине. Об этом 21 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, недавний визит президента США Дональда Трампа в Лондон был связан, в том числе, с обсуждением политики в отношении Москвы. Песков предположил, что британская сторона могла подробно информировать американского лидера о планах продолжать давление на Россию.

«Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны и активно выступает за дальнейшее ужесточение ограничительных мер против РФ.

