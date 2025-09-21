Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Майкл Смит подчеркнул, что на сцене важен сам певец.

Современные технологии могут помочь музыканту поставить качественный номер. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился арт-директор Cirque du Soleil Майкл Смит.

«Главное сегодня — добиться эмоций. Помогут в этом спецэффекты или нет, зависит только от исполнителя», — сказал Майкл Смит.

Почетный гость «Интервидения» — арт-директор Cirque du Soleil — появился на финале международного конкурса в компании режиссера и экс-солиста «Мулен Руж» Алексея Москаленко.

Международный конкурс «Интервидение-2025» прошел 20 сентября в Подмосковье на сцене Live Arena. Победителем музыкального состязания стал певец из Вьетнама Дык Фук. Нашу страну на конкурсе представлял заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. Музыкант попросил жюри не оценивать его выступление.

Ранее, писал 5-tv.ru, арт-директор Cirque du Soleil рассказал о главной задаче «Интервидения-2025».

