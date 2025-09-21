Сергей Лавров заявил о провале попыток сорвать конкурс «Интервидение-2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава МИД РФ отметил, что на участников оказывалось давление.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 сентября сообщил, что были предприняты серьезные попытки сорвать конкурс «Интервидение-2025», однако они не увенчались успехом. Об этом министр рассказал в эфире Первого канала.

«Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — отметил Лавров.

Финал «Интервидения» прошел в Москве на площадке «Live Арена». Россию представлял певец SHAMAN с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом конкурса выступил капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Ведущими вечера стали Алексей Воробьев и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

В ходе финала SHAMAN попросил жюри не выставлять оценки его выступлению. Также стало известно, что певица Vassy, представлявшая США, не смогла выйти на сцену.

По итогам конкурса победителем стал артист из Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио NOMAD из Киргизии, а третьей стала певица Дана Аль-Мир из Катара.

