РФ и КНР — не просто друзья, а настоящая семья.

Участник международного музыкального конкурса «Интервидение» от Китая, Ван Си, поделился своими впечатлениями о России с 5-tv.ru.

Он с радостью отметил, что считает русских не просто друзьями, а настоящей семьей.

«Спасибо большое „Интервидению“ и моей родине за возможность представить культуру Китая. Это было классно», — добавил Ван Си.

Обсуждая свои эмоции и ассоциации с Россией, певец подчеркнул, что был приятно удивлен теплым приемом русского народа.

«Мне очень понравился русский народ, они очень тепло меня встретили. Я уверен, что наш народ также будет радушно встречать гостей из России. Добро пожаловать в Китай», — добавил он.

Ван Си спросили о его ассоциациях с Россией, и он без колебаний ответил:

«Великая, вежливая и добродушная».

Финал конкурса стал символом культурного обмена, объединив исполнителей из 22 стран. Несмотря на отсутствие участницы из США, которая в последний момент отказалась участвовать из-за политического давления, остальные участники показали, что значит объединение и сотрудничество.

