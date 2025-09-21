В Новосибирской области возбудили дело после обрушения части здания школы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Telegram/СУ СК России по Новосибирской области/nsksledcom; 5-tv.ru

Ученики временно будут переведены в другую школу до принятия решения о судьбе здания.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после частичного обрушения здания средней школы № 5 в городе Татарске. Об этом 21 сентября сообщило региональное управление Следственного комитета России.

«21 сентября текущего года утром в городе Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5. <…> Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия выехала следственная группа. Следователи планируют провести судебную строительную экспертизу, чтобы определить степень износа конструкций и причины обрушения. В школе изъяты необходимые документы, проверяются сроки и качество проведенных ранее ремонтных работ.

Министерство образования региона уточнило, что школа № 5 была построена в 1937 году. На момент инцидента людей в здании не находилось, пострадавших нет. Ведомство добавило, что перед началом учебного года администрация Татарского муниципального округа признала учреждение готовым к приему учеников.

По поручению губернатора Андрея Травникова на место выехала министр образования области Мария Жафярова. В муниципалитете работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Судьбу здания определит обследование, которое проведет лицензированная организация.

Все 210 учеников школы № 5 с 22 сентября переведены в школу № 9. Кроме того, в рамках региональной программы «Развитие образования» в Татарске строится новое здание, рассчитанное на 550 учащихся, сообщили в министерстве образования области.

