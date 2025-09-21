Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Наибольшее число беспилотников перехватили над территорией Республики Крым.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО ВС РФ сбили 19 беспилотников украинских боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удалось перехватить и уничтожить 12 БПЛА над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Черного моря, два — над Брянской областью и один — над Курской областью.

Ранее 5-tv писал, что в ночь с 19 на 20 сентября силы ПВО поразили 149 БПЛА противника над территорией России. Над Ростовской областью ликвидировали 40 беспилотников, 27 было сбито над Саратовской областью, 18 — над Брянской, по 15 — над Самарской областью и акваторией Черного моря.

Вчера официальный Telegram-канал Запорожской АЭС сообщил, что ВСУ нанесли удар дронами по зданию учебного центра. Атака БПЛА пришлась по корпусу «Г» в тот момент, когда на объекте находились эксперты МАГАТЭ. Никто из членов наблюдательной комиссии не пострадал. В пресс-службе станции подчеркнули, что, несмотря на опрометчивые действия ВСУ, работа станции продолжается в штатном режиме.

