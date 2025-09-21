Музыка, объединяющая мир: как прошел конкурс «Интервидение-2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Победителем стал вьетнамский певец Дык Фук.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» завершился в Москве. Его победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. В то же время, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и вовсе снял свою кандидатуру с голосования. Однако это далеко не все, чем запомнится «Интервидение-2025». О том, удалось ли конкурсу выполнить свою цель и как в конце мероприятия прозвучал «миллион голосов» — в материале 5-tv.ru.

Славное начало

Финал, пожалуй, самого ожидаемого музыкального события года прошел в Москве на площадке Live Arena. Открыть конкурс выпала честь заслуженному артисту РФ Диме Билану и певице Полине Гагариной. Стоит отметить, что артисты представляли Россию и на конкурсе «Евровидение», где заняли первое и второе места соответственно. Билан и Гагарина исполнили композицию «На заре» и сразу задали высочайший уровень всему мероприятию.

Выступление президента России

После номера звезд российской эстрады, к участникам, организаторам и гостям обратился президент России Владимир Путин. Российский лидер поздравил всех присутствующих и отметил, что «Интервидение» многие годы объединяло артистов из разных стран и служило площадкой для культурного диалога и дружбы. Глава государства добавил, что конкурс сохраняет традиции, но в то же время идет в ногу со временем. По его словам, «Интервидение» отвечает современным запросам на справедливость и сохранение культурной идентичности.

«Ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче. Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других», — отметил президент России.

Скандал с участницей из США

Без скандалов не обошлось. Так, в финале конкурса не смогла выступить Василика Карагиоргос, известная под псевдонимом VASSY, которая представляла США. Причиной было названо «беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии».

Известно, что у певицы есть гражданство, как США, так и Австралии. В то же время организаторы подчеркнули, что, несмотря на данный инцидент, Соединенные Штаты остаются «полноправными участниками «Интервидения». Кроме того, в международном жюри страну представил легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

Инцидент с американской участницей прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что целями «Интервидения» являются культурный взаимообмен и реализация идентичности человека в свободных контактах, позволяющих духовно обогащать друг друга, а вовсе не политический эффект.

Выступления участников

Но политика не могла испортить того настроения любви и дружбы, которое царило на конкурсе. Каждый музыкант, выступавший на «Интервидении», проявил собственный музыкальный характер. Это выгодно отличает российский конкурс от «Евровидения». На одной сцене прозвучали композиции на самых разных языках. К тому же и стили песен сильно отличались. Это не говоря уже о настроении. К тому же смело можно сказать, что 23-м участником «Интервидения» стала сама русская культура. Прямо на сцене конкурса организаторы мероприятия подарили исполнительнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку. А представитель ОАЭ Саиф Аль-Али уже после выступления исполнил всемирно известную русскую композицию «Калинка».

Неожиданное заявление SHAMAN

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

«Интервидение» запомнится не только ярчайшими выступлениями представителей самых разных стран, но и традиционным русским гостеприимством. Так, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, который выступал на конкурсе от России, отказался от победы в музыкальном соревновании, попросив жюри снять свою кандидатуру с голосования в финале мероприятия.

«Гостеприимство — это неотъемлемая часть народов России. И я понимаю, что по закону гостеприимства, я не имею права претендовать на победу. Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях», — заявил после своего выступления Дронов.

Гостеприимство, гостеприимство и еще раз гостеприимство

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Возможно добровольный отказ от победы представителя принимающей страны станет доброй традицией «Интервидения». Несмотря на это, SHAMAN преподнес и другие подарки конкурсантам «Интервидения». Он подарил представителям ОАЭ, Колумбии, Вьетнама, Китая и Индии большие книги, внутри каждой из которых было по бутылке русского традиционного горячительного напитка — водки.

Но и другие конкурсанты привезли памятные сувениры. Дык Фук подарил Дронову традиционный вьетнамский головной убор с изображением участников из России и Вьетнама. Подобные «шляпы удачи» представитель Вьетнама подарил и другим конкурсантам. Памятными сувенирами обменялись и другие исполнители.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Выступление перед голосованием

Пожалуй, самым напряженным моментом всего вечера стало голосованием жюри. Все строили самые разные прогнозы, кто же станет победителем «Интервидения-2025». Пока же жюри подводило итоги голосования, а зрители грызли ногти от нервного напряжения, организаторы раскрыли еще один музыкальный подарок. На сцену вышли известные российские исполнители, среди которых были Пелагея, Александр Маршал, Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина. Они представили попурри из самых известных песен. Завершилось выступление композицией «Сансара».

Голосование за победителя «Интервидения»

После выступления российских звезд ведущие конкурса объявили страну, которая примет «Интервидение» в 2026 году. Желание провести конкурс на своей земле изъявила Саудовская Аравия.

После этого объявления судьи начали сообщать свои оценки. По ходу голосования за первое место боролись представители Вьетнама и Киргизии. Судья от России народный артист РФ Игорь Матвиенко присудил наибольшее количество баллов певице из Белоруссии. В то же время Джо Линн Тернер, представляющий в жюри США, проголосовал за музыканта из Вьетнама. Судья из Китая поставила на первое место представителя Казахстана. После подсчета голосов всех судей стал известен победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Им стал Дык Фук из Вьетнама, исполнивший в финале композицию «Phu Dong Thien Vuong». Второе место получили представители Киргизии. Бронза досталась певице из Катара.

A Million Voices

Завершился вечер совместным исполнением песни Полины Гагариной «A Million Voices». Одновременно прозвучал белорусский и русский, испанский и китайский, португальский и сербский, киргизский и арабский, суахили и хинди, английский и малагасийский. После этого выступления можно точно сказать, что «Интервидение» выполнило свою цель и смогло объединить представителей настолько разных культур на одной сцене. Ведь музыка звучит в сердце и не важно на каком языке.

