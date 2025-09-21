«Пересвет», «Шафран» и «Железный луч»: какие страны производят боевые лазеры

Фото: www.globallookpress.com//Idf Spokesperson

Израиль завершил двухдесятилетнюю разработку лазерной боевой системы под названием «Железный луч». Армия обороны страны сообщила, что процесс достиг финальной стадии и уже к концу текущего года начнется передача установок в войска. Подобные системы разрабатываются и в других странах — лазеры все активнее рассматриваются как средство борьбы с беспилотниками и ракетами. Об этом рассказывают «Известия».

Что такое «Железный луч»

Военные Израиля уже применяли прототипы установки во время боевых действий в мае 2025 года, когда отражались атаки иранских беспилотников и ракет. Система предназначена для ближнего перехвата дронов и ракет, и использует для этого мощные лазерные лучи. Работает она следующим образом: цель фиксируется радарами, на нее наводится лазер, и через несколько секунд воздействия объект уничтожается. Лазер либо разрушает цель теплом, либо вызывает взрыв боеприпаса.

Для поражения массивных объектов требуется больше времени, чем для легких дронов, и весь этот период лазер должен удерживать луч на цели. Это стало возможно благодаря развитию точной механики, электроники и самих лазеров.

Рабочий цикл установки занимает всего несколько секунд, а питание поступает от электричества. Таким образом, стоимость одного выстрела измеряется буквально несколькими долларами, в отличие от дорогих ракет ПВО. Система особенно эффективна против роев дронов: высокая скорострельность и короткий цикл позволяют сбивать десятки целей без смены позиции.

Какие боевые лазеры разрабатываются в других странах

В вооруженных силах разных государств также понимают перспективность таких технологий. Во Франции оборонное агентство DGA поручило ряду своих компаний создать лазерную установку для борьбы с дронами. Комплекс SYDERAL разрабатывается для военно-морского флота, но возможно его применение и на суше. Он будет выполнять те же задачи, что и израильская система — защита от дронов, мин и ракет на малых дистанциях.

В Белоруссии на учениях «Запад-2025» продемонстрировали мобильную лазерную установку «Шафран», способную уничтожать квадрокоптеры на дистанции до одного километра. Заявленная дальность действия — до 1,5 километров, при этом цель поражается менее чем за десять секунд. Система установлена на автомобиле, имеет оптические и радиолокационные датчики с дальностью обнаружения до 4,5 километров. Разработчики утверждают, что комплекс тестируется и в будущем может быть принят на вооружение с возможностью адаптации под разные платформы.

На параде в Пекине в начале сентября Народно-освободительная армия Китая представила три вида лазерных комплексов. Один из них — LY-1 — по заявлениям способен поражать как баллистические, так и крылатые ракеты, вероятно, на тактическом или оперативно-тактическом уровне.

Также были показаны две установки меньших размеров, предположительно предназначенные для борьбы с беспилотниками. Их компактность говорит о сниженной мощности, но указывает на начало внедрения таких систем не только в испытаниях, но и в регулярные части армии Китая.

Россия также активно развивает боевые лазеры. Страна имеет долгую историю подобных разработок — еще в 1970-х на полигоне Сары-Шаган проводились опыты по уничтожению ракет и спутников. В настоящее время в составе сил ядерного сдерживания несут службу комплексы «Пересвет», задача которых — ослепление спутников-разведчиков и беспилотников, а не их уничтожение.

Параллельно продолжаются испытания новых систем, предназначенных для непосредственного уничтожения беспилотников. Летом сообщалось о тестировании лазера, способного разрушать БПЛА на подлете. Предполагаемая дальность действия — до шести километров. Технические характеристики не раскрываются, но сам факт испытаний говорит о высокой степени готовности к серийному производству.

