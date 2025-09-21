Регаты, фестивали, научные конференции: чем Соловки привлекают туристов

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Среди посетителей островов — как россияне, так и иностранцы.

Число туристов, отправившихся на Русский Север и в Арктику, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщал, что в 2024 году количество путешественников, посетивших эти территории, увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом и составило три миллиона человек. В том числе, растущий интерес наблюдается к Соловецким островам, куда направляются как россияне, так и иностранцы. С образом жизни на архипелаге и его достопримечательностями познакомились «Известия».

Что представляют собой Соловки

Соловецкий архипелаг включает шесть крупных и свыше сотни мелких островов, расположенных в акватории Онежского залива Белого моря. Самым большим считается Большой Соловецкий остров.

Архипелаг находится примерно в 160 километрах к югу от Полярного круга. По словам экскурсоводов, летом средняя температура держится около +13 градусов, а зимой опускается до –10. Однако погодные условия непредсказуемы — внезапный ветер или дождь могут резко сменить солнечную погоду.

«Погода очень переменчивая. Сейчас +20 и солнце, а через несколько минут — дождь и ветер 20 метров в секунду», — делится экскурсовод программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Лариса Плечова.

Как устроена жизнь на Соловках

Несмотря на суровый климат и удаленность от материка, люди живут на архипелаге круглый год. Единственный населенный пункт — поселок Соловецкий, в котором проживает около 800 человек. Высотных домов здесь нет — максимум два этажа у панельных построек, основная же застройка — частные дома, включая старые деревянные бараки советской эпохи. Строительство нового жилья обходится дорого.

«Одна только перевозка материалов обойдется в копеечку. Хотя в том году пять участков в поселке купили. Цена одного — около четырех-пяти миллионов рублей», — говорит гид Наталья.

Асфальтированных дорог нет. Рядом со Спасо-Преображенским Соловецким монастырем уложено лишь несколько метров бетонных плит. Остальные улицы — грунтовки, по которым машины ездят с закрытыми окнами из-за пыли.

Все важные учреждения, включая больницу, аптеку, администрацию, полицию и морг, размещены в одном здании. Медицинскую помощь оказывают три врача. С зубной болью местные отправляются через Белое море в Кемь (Карелия. — Прим. ред.), дорога занимает около часа на катере.

Для родов соловчане едут в Архангельск. Тем не менее, новая больница с круглосуточным стационаром уже построена и должна быть открыта. Там появятся операционный блок, рентген-кабинет, отделения для реабилитации. По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, благодаря цифровизации, данные обследований будут передаваться в областные медучреждения.

«В больнице создаются современные и комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям поселка», — отметил Дмитрий Чернышенко в ходе своего визита.

Мобильная связь есть не у всех операторов, а интернет — редкость. В туристической карте сказано: «Интернет на Соловках — явление редкое и ограниченное». Однако в гостиницах можно найти Wi-Fi. С другой стороны, слабый сигнал — возможность отдохнуть от гаджетов.

В поселке работает одно банковское отделение, где периодически отсутствуют наличные, при этом карты принимаются лишь в нескольких точках. Продуктовых магазинов два, оба частные, сетевых нет. Цены на продукты примерно в полтора раза выше, чем, в среднем, по стране.

Средняя зарплата составляет около 40 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, к окладу применяется районный коэффициент 1,2. Пенсии, по словам местных, невысокие.

«Раньше я работал на тракторе, сейчас на пенсии. Пенсия такая, что не пошикуешь. Денег нет», — рассказывает местный житель Иван. Летом он работает при Соловецком музее-заповеднике, следит за пристанью на Большом Заяцком острове, куда приезжают туристы.

Чем заняты жители архипелага

Соловецкий музей-заповедник — основное место работы для многих местных, поясняет Лариса Плечова. Также люди трудятся в аэропорту, на дизельной электростанции, работают в сфере торговли и бытового обслуживания. Летом многие сдают жилье отдыхающим, а сами переезжают к родственникам или друзьям.

«На лето многие местные переезжают жить в дом к семье, друзьям. А свой дом сдают туристам. Меня часто спрашивают: „Чем занимаются местные зимой?“ Я отвечаю, что, наверное, считают деньги, которые заработали летом», — шутит гид Наталья.

Как говорит Светлана Зеновская, гендиректор дирекции Соловецкого архипелага, летом местные заняты в туризме, а в межсезонье и зимой переходят в бюджетную сферу. Одежду и бытовые товары доставляют с материка. Пунктов выдачи заказов от маркетплейсов здесь нет, но работает почта.

В 2025 году планируют запустить мусоросортировочный комплекс. Ранее отходы скапливались на свалках годами, что привлекало птиц и создавало угрозу безопасности полетов. Туристов просили забирать мусор с собой.

На архипелаге действуют школа и детский сад. Кроме того, есть музыкальная школа и школа ремесел.

«Музыкальной школой не каждый город даже может похвастаться, а у нас она есть», — гордится Наталья.

Летом проходят различные мероприятия — регаты, фестивали, научные конференции, школа юнг. Некоторые из них стали традиционными.

Кто приезжает на Соловки

Соловецкий архипелаг остается популярным направлением у туристов. В марте Российский союз туриндустрии сообщил, что туры на июнь–июль были почти полностью распроданы, несмотря на рост цен на жилье и питание. По данным дирекции, в 2023 году Соловки посетили 50,2 тысячи человек, а в 2022 году — 52,7 тысячи.

«Наиболее востребованы острова у путешественников из Архангельской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Карелии. Женщин среди приезжающих немного больше: 57,8% против 42,2% (мужчин. — Прим. ред.). Иностранцев приезжает не более 1,9%», — объясняет Светлана Зеновская.

Россияне приезжают за северной природой. В сентябре, к примеру, на архипелаг прибыли 15 художников.

«Я приехал на Соловки на десять дней, планирую написать семь картин», — рассказал петербургский художник Евгений Цыбулин.

Зимой поток туристов сокращается из-за погодных условий и проблем с логистикой. Единственный способ добраться до островов — самолет из Архангельска. По словам Зеновской, сейчас используются небольшие самолеты Л-410 на 16 пассажиров. Региональные власти рассматривают возможность покупки Ил-114-300 вместимостью до 60 человек.

«После приобретения самолета ожидается значительное увеличение туристического потока на Соловецкие острова в межсезонье и зимний период, поскольку наблюдается спрос на такие поездки», — говорит эксперт.

Соловки привлекают не только туристов. Например, экскурсовод Никита из Москвы, юрист по образованию, сначала приехал как гость, а затем остался здесь работать.

