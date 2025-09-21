Две стороны медали: учителя осудили после драки с учеником в Екатеринбурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Большой резонанс на неделе вызвало дело уральского учителя Сергея Перминова, которого осудили по уголовной статье на полтора года исправительных работ за то, что на уроке он старшеклассника-хулигана скрутил и отвел в кабинет директора.

И вроде по форме прокурор и судья сделали все верно — защитили права несовершеннолетнего, но чувство несправедливости при этом не покидает. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко разобралась в деталях.

Стойкости этого педагога из Тулы можно только позавидовать. Посреди урока на нее с кулаками набросился восьмиклассник. На помощь учителю побежал весь класс. А вот в Карелии за кадром слышен лишь хохот школьников. Пожилого физрука в нокаут отправляет подросток. И еще одна драка с педагогом — в Улан–Удэ… С подобным в школе хоть раз сталкивались 70% современных российских учителей.

Вместо класса — зал суда. А на Сергее Перминове уже не костюм, а роба. Теперь он не учитель, в установщик домофонов. Со школой попрощался после конфликта с восьмиклассником: в ответ на дерзкие разговоры физик запустил ручкой.

«Ручка летела не в него, я целился в проход между партами. Чтобы как-то привлечь его внимание. Но она попала ему в руку», — рассказал бывший учитель физики Сергей Перминов.

На что школьник отреагировал переходом на «ты» и нецензурными выражениями. Идти к директору добровольно подросток отказался, и Сергей попытался его отвести.

«Я подошел, ухватил его за шею, сзади, и почувствовав, что, возможно, мне сейчас прилетит в ответ, его просто обхватил за руки это посчиталось, как залом», — поделился бывший учитель физики Сергей Перминов.

Этот прием и тугой ворот кофты оставили на теле ребенка следы. Так что Сергея осудили по уголовной статье: полтора года исправительных работ, двухлетний запрет на педагогическую деятельность, 120 тысяч штрафа… и волна обсуждений по всей стране.

«Если б мне как матери сказали бы, что мой ребенок ругается матом, хамит учителю, во все горло разговаривает на уроке, мешает вести урок — я бы сама наказала своего ребенка, я бы никогда не пошла бы защищать его права, тем более в суд требовать материальную компенсацию», — прокомментировала председатель ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

«Здесь налицо вопиющая, вопиющая ситуация! Мама тут же пошла в суд и привела к ответственности учителя, но давайте маме зададим вопрос: а как же она воспитала ребенка, что он спровоцировал, да еще и в нецензурной форме, учителя на эти неправомочные действия», — отметил директор лицея № 369 г. Санкт–Петербурга Константин Тхостов.

Но родители на этот вопрос не ответят — они и со школой-то после инцидента были бескомпромиссны.

«Родители были настроены очень агрессивно, они настаивали на том, что учителя нужно наказать, лишить его возможности работать в школе», — отметила директор школы № 123 г. Екатеринбург Ольга Старикова.

Маму и папу не привлекли даже к штрафу, хотя нецензурная лексика в школе — это, как минимум, мелкое хулиганство. А сын — специфический, этого даже родственники не скрывают.

«Ребенок не простой, реально. Он тут и в школу какое-то время не ходил, ну, сейчас, слава богу, хотя бы в школу ходит. Какие-то друзья у него новые появились», — рассказал дядя ученика Денис Кардаков.

Возможно, поэтому в школе поспешили погасить конфликт. И хоть сейчас уверяют, что полностью на стороне учителя, из учреждения Сергея, как он сам признается, все-таки «попросили».

«Выявилась в очередной раз и очень выпукло — бесправность педагога… Правила внутреннего распорядка ведь для обеих сторон существуют… Там же не говорится, что вся ответственность — только на плечах педагога», — отметил заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Дети виртуозно пользуются безнаказанностью, ведь у педагогов просто связаны руки.

«У учителя практически нет сегодня никаких инструментов, никакой возможности воздействовать на ученика», — заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец.

Учитель не вправе кричать на ребенка — закон «Об образовании» предписывает уважать его честь и достоинство. Выгонять из класса — это нарушение права на образование. Отбирать телефон — самоуправство. Задерживать после звонка запрещают санитарные нормы! Педагог не имеет права даже дотрагиваться до ученика.

Татьяна Карачкова стала заложницей этих правил.

«Девочка крутилась, ей сделали замечание, я не отрицаю — я подошла, ее аккуратно повернула. Было сказано, что было избиение», — призналась учительница начальных классов Татьяна Карачкова.

Родители других детей подписывали петицию в поддержку учителя. Но тут даже доказывать ничего не пришлось — в школе отстаивать педагога не стали: куда проще пойти на поводу у недовольных мам и пап. Из школы учительница ушла, и уже восемь месяцев ей отказывают в трудоустройстве.

«Налицо — бесправие наших учителей, и мы видим, что руководство школ очень часто не встает на защиту учителя, опасаясь гнева родителей. И это путь в никуда, потому что авторитет учителя у нас находится на очень невысоком уровне», — заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец.

Примечательно, что через несколько дней после суда над Сергеем Перминовым — в Министерстве просвещения объявили о создании нового совета — по защите профессиональной чести и достоинства учителей.

«Если происходит нарушение прав педработников, нарушение норм профессиональной этики, чтобы педагогический работник или директор школы, или обучающийся, или родитель, могли обратиться в такую комиссию, если на уровне образовательной организации конфликт не может быть исчерпан», — прокомментировала председатель общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.

Но про историю, которая прогремела на всю страну, там почему-то ничего не сказали. На запрос «Известий» в министерстве пока тоже не ответили. Впрочем, и у Сергея произошедшее — желание быть педагогом явно отбило.

Говорит, устанавливать домофоны — куда спокойнее. Пошел бы по второй специальности — электроэнергетиком, да теперь судимость не позволяет. Тем временем, дефицит учителей в стране только по примерным оценкам — 500 тысяч человек.

