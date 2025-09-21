Посягает на традиционные ценности или нет: в Госдуме выступили против «Сектора Газа»

Фото, видео: 5-tv.ru

Недовольство творчеством группы выразила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Давненько в Государственной Думе ничего не запрещали, вам не кажется? Это все потому что на летних каникулах были. До 16 сентября. А как вышли на работу так сразу — пожалуйста. На этот раз им помешал давно покойный… нет не Ленин, а Юрий Хой — лидер группы «Сектор Газа».

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила удивление в беседе с журналистами, что этого раньше не сделали, и пообещала заняться темой лично. Потому что, ну, как же, мат сплошной. И ценности традиционные ставятся под вопрос этими панками.

С такой позицией и закончили первый после выхода с каникул рабочий день Думы. А на утро, когда поднялось негодование в социальных сетях, оказалось, что всем показалось — и журналистам, и депутатам, и лично главе комитета. Ей скинули ролик, смонтированный нейросетью, представляете, а там, тьфу, непотребство сплошное. И конечно, надо просто чтобы был значок, что для аудитории «18+». А так она творчество Хоя уважает, а некоторые песни и вовсе любит.

«Дала поручение в комитете. Оказалось, что песня „Частушка“ уже 30-летней давности, сейчас это сгенерировали нейросети, это интересно подросткам и молодежи. Поэтому мы не стали делать обращение в Роскомнадзор», — прокомментировала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Так посягает «Сектор» на традиционные ценности или нет? Тематика у них, конечно, не самая «культурная» — деревня, городские подворотни, тюрьма, пьянство, бытовуха. Но кто точнее их отражал жизнь в 1980-е и 1990-е? И как без мата можно было оценить то, что творилось вокруг? Вот когда Шнур куражился в 2000-е — это был кич, вызов, своего рода контргламур, опять же мат — художественный метод, но почему-то к нему у депутатов нет претензий. Может, потому, что Шнур жив и, если что может в ответ какую-нибудь ехидную песенку сочинить, про запрещающих, так как он умеет, а Юрий мертв, и не ответит. Хотя, для миллионов, родившихся в СССР, Хой, как и Цой живее всех живых.

Государственная Дума все чаще нас удивляет желанием запретить культуру — на Балабанова уже замахивались, на мультики с животными, которые ведут себя как люди, тоже. Предлагали запретить продажу сладкого детям до 14 лет, не пускать в клубы до 21 года, запретить бикини на пляжах и в бассейнах, запретить курить на ходу, запретить вызывать Деда Мороза на дом.

И ведь они это всерьез говорят, они думают над этим, тратят свое рабочее время. А может, чем не законопроект, запретить придумывать странные запреты? И ввести штрафы. Например, народный избранник получает минимум шесть миллионов рублей в год, председатель комитета — десять миллионов, минимум. Это три тысячи рублей в рабочий час, у председателя комитета — пять тысяч рублей. Вот сколько думал часов над каким-нибудь запретом, столько и будь добр, верни в казну.

Причем мотив может быть и благороден, вот только предлагаемые методы не адекватны. К сожалению, это наша частая болезнь. И детям, действительно, не все из «Сектора Газа» подходит, наверное. Хотя есть немало примеров людей, которые слушали песни Хоя и у них морально-нравственные ценности остались на месте.

Получается вопрос выбора и границ, личных границ, а не установленных официальными лицами.

