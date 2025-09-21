Когда каждая секунда дорога: как автомобили мешают медикам спасать жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Запаркованные дворы стали смертельной преградой для скорой помощи.

На этой неделе сети облетело видео из Владивостока, где водитель скорой помощи руками убирал мешавший проезду запаркованный автомобиль. Мог он этого не делать? Формально не обязан — нет проезда, не бить же машины. И как быть? Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Чтобы успеть к пациенту с инфарктом на другой конец Приморского края, реанимационной бригаде предстояло добраться до вертолетной площадки. Из-за припаркованных машин сделать это было практически невозможно. Счет шел на минуты.

«Машина должна подъехать строго в определенное время, это была санавиация. Машина была, она была припаркована не два, не полтора. Бросила, как ей удобно, и пошла», — прокомментировал водитель скорой медицинской помощи Николай Соломатин.

Медики успели. Долететь до пациента, оказать первую помощь и забрать его в краевую больницу.

«В нашей работе жизнь пациента измеряется не деньгами, а минутами, я бы даже сказал, секундами», — отметил водитель реанимационного автомобиля скорой помощи Леонид Бевза.

И порой эти секунды забирает не время на принятие важного решения — какое лекарство дать, а на разборки с водителями.

В Красноярске 94-летнюю пациентку с сердечным приступом посреди ночи пришлось нести на носилках через весь двор. Хозяин этой красной иномарки заблокировал проезд машине скорой помощи.

«Я прям помню, она выходит из комнаты и кричит: „Вера, помоги!“ Машина не проезжает, человек задыхается. Мы нервничаем, несем, кряхтим», — рассказала дочь пациентки Вера Федорова.

Нам удалось встретиться с хозяйкой иномарки. Женщина винит во всем узкий двор и малое количество парковочных мест. Уверяет, что просто некуда было встать. А сигнализацию, мол, не слышала.

И ладно не пропускают. Порой просто бьют за законное требование уступить дорогу.

Вот она — нелегкая ноша наших медиков. Пока мы считаем секунды в пробке или экономим время на парковке — они несут на себе больше 20 килограммов реанимации сотни метров. Минуя машины, которые по факту стали непреодолимой преградой между жизнью и смертью. В этих сумках — дефибрилляторы, кислородные баллоны, лекарства. Каждый шаг с этим грузом — гонка со временем.

«Даже приходится нашим водителям беседу проводить с ними. Они, конечно, это не воспринимают. Они считают, что если они приехали, поставили машину на угол и думают, что маленькие машины могут проехать, они не думают о нас, о скорой помощи, не говоря уже о пожарной службе», — рассказала фельдшер Королевской подстанции скорой медицинской помощи Ольга Радковская.

Именно узкие дворы — глобальная проблема больших машин. Не всегда спецтранспорт, будь это скорая или МЧС, могут пробраться сквозь заставленные машины. Проблем несколько: старый фонд при строительстве просто не был рассчитан на большое количество машин. СНИП обновили в 2016 году, но уже тогда места опять не хватало.

«Как и в любом ЖК, здесь существует проблема того, что фактическое число машин жителей превышает выделенные наземные парковочные места, а подземной парковкой по каким-то причинам, возможно, не все хотят пользоваться», — сказал руководитель архитектурного бюро Илья Мейтыс.

Для примера возьмем типовую новостройку в Москве на 400 квартир. Наземная парковка по требованию — максимум 20% от количества жилья. Итого 80 машиномест. А по статистике на эти 400 квартир уже приходится 270 автомобилей. Норма проезжей части — шесть метров. Припарковались в два ряда — осталось меньше трех. Ширина скорой — два с половиной метра. Но этого запаса уже не хватает для маневра.

«Застройщики сейчас проектируют в рамках очень жестких требований экспертизы. Иногда проектными решениями не предусматривается зона для парковки автомобилей. Ширина такого проезда может позволить, к сожалению, жителям организовать параллельную парковку в местах», — отметила эксперт в области недвижимости Мария Кукса.

А крадут это время как раз водители, которые несмотря ни на какие уговоры не уступают.

Санкт-Петербург. 49-летняя женщина наотрез отказывается уступать дорогу. Спустя время она в машине полиции одумалась, извиняется.

Теперь женщина рискует получить штраф до 10 тысяч рублей или лишиться прав на год. Наказание ужесточили с сентября этого года. И дальше хотят жестче.

«Предложили наказание гораздо серьезнее. Штраф от 20 тысяч и обязательное лишение права управления транспортным средством по решению суда от трех месяцев», — заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Это же наказание планируется ввести и для тех водителей, которые бросают свои машины во дворах, мешая проезду спецтехники. Пока же для неправильно припарковавшихся максимальный штраф — три тысячи рублей.

