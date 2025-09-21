Дело калининградских врачей об убийстве недоношенного ребенка раскололо медсообщество страны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Инцидент произошел в 2018 году.

В распоряжении «Известий» оказалась видеозапись, которая является одним из ключевых доказательств по самому громкому делу врачей последнего десятилетия.

Речь о калининградской истории, где сотрудников роддома обвинили с умышленном убийстве новорожденного и подделке документов, чтобы не портить статистику.

Фабула дела вкратце: 6 ноября 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила 27-летняя женщина с преждевременными родами. Родился мальчик, недоношенный, весом всего 700 с небольшим граммов. Его показатели ухудшались с каждым часом. И когда утром в роддоме на работу пришло начальство, был жесткий разбор — почему так произошло. Главврач Елена Белая дала прямое указание переписать историю болезни и указать, что мальчик родился мертвым, на медицинском жаргоне «антенатал», чтобы не портил статистику роддома.

Самое циничное, что мальчик в это время еще был жив. А уже обсуждают, как записать его мертвым.

И через несколько минут после этого развернулась настоящая драма. По версии следствия, Елена Белая дала указание ввести малышу смертельную дозу сульфата магния. Сделала это анестезиолог -реаниматолог Элина Сушкевич, которая приехала из областного перинатального центра вообще то ребенка спасать. Мальчик умер.

Его карту переписали. Белая и Сушкевич все эти семь лет отрицали свою вину и уверяли, что мальчик умер сам, так как был изначально болезненным, а сразу после родов о нем неправильно позаботились дежурные врачи. Как оно было на самом деле, сказать невозможно. В палате кроме них была еще один врач, заведующая отделением новорожденных Татьяна Косарева. Она пусть не сразу, но призналась, что стала свидетелем, по сути, убийства инъекцией малыша. Спустя пять лет судов, на съезде педиатров ее наградили за принципиальность и стойкость.

«К сожалению, повод к моему присутствию здесь является трагедией, но я надеюсь, что это больше никогда не повторится», — сказала врач-неонатолог Татьяна Косарева.

Дело калининградских врачей беспрецедентно для российской медицины, да и для российского правосудия. Медсообщество расколото: есть одни показания врачей, есть другие, есть одна экспертиза — мальчик умер от болезни легких, есть другая экспертиза — зашкаливает в организме ребенка калий. Подумайте только, было три приговора: первый — оправдательный, второй — обвинительный, третий тоже обвинительный, но защитники осужденных подали на апелляцию. За это время обе женщины провели в СИЗО, колонии и под домашнем арестом столько, что через пару месяцев уже помогут подавать на УДО.

Но случай этот всколыхнул очень серьезные, очень глубокие вопросы: надо ли бороться за жизнь обреченного пациента? А приказ начальства может быть важнее клятвы Гиппократа? Медицина — это та сфера, где нет простых ответов, но много сложных вопросов, потому что зачастую очень тонкая грань между жизнью и смертью.

