Какой еще геноцид? Израиль атакует Газу и строит планы по расширению

Фото, видео: Leo Correa/AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Цель наземной операции — обыкновенная оккупация.

На этой неделе Армия обороны Израиля начала второй этап своей операции «Колесницы Гидеона». Цель — изгнание радикалов ХАМАС из столицы сектора Газа, собственно города Газа. И без того отрезанный от внешнего мира палестинский анклав к этому моменту уже сжат с флангов, нарезан на куски, чтобы изолировать крупные центры друг от друга.

Израильтяне пока контролируют не менее 40% территории сектора. В отдельных кварталах уже были сухопутные операции против инфраструктуры ХАМАС, но Газа — это отдельная история.

Начнем с того, что город один из древнейших в мире, ему примерно пять тысяч лет, и никакого «сектора» у него не было. Здесь был крупный порт в исторической области Палестина. Как и Иерусалим, тоже город в Палестине. Так было веками. Но все поменялось в 1947 году, когда в ООН одобрили создание государств Израиль и Палестина на этой общей территории.

Однако все пошло сразу не по плану — соседи-арабы напали на молодой Израиль, израильтяне дали отпор, и пошло-поехало с тех пор. Так вот, арабы, оказавшиеся на новых, теперь уже израильских землях, вынуждены были бежать. Кто куда, но многие в Газу. Тем более, он какое-то время был под защитой Египта. Так и сложился сектор 40 на 10 километров с очень высокой плотностью населения, здесь было более двух миллионов жителей.

Понятно, они настроены против Израиля, понятно, почему здесь взяли власть радикалы из ХАМАС, и понятно, что Израиль, уже зайдя в сектор Газа, из него добровольно не уйдет. Ведь без Газы, то есть без выхода к морю, Палестины быть не может как государства.

На следующей неделе в ООН съедутся лидеры со всего мира на Генассамблею, российскую делегацию по традиции возглавит Сергей Лавров. Генассамблея будет юбилейная, 80-я. Но говорить будут не только о наследии, о перспективах и даже не только об Украине, а о такой страшной вещи, как геноцид.

Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом палестинского народа по четырем признакам из пяти: убийства, причинение телесных повреждений, создание условий, которые могут привести к смерти, воспрепятствование деторождению. До этого последний случай геноцида, признанный ООН, был в Руанде. Когда племя Хуту попыталось вырезать племя Тутси.

Израиль, естественно, с этим не согласен и считает доклад комиссии политически мотивированным и написанным чуть ли не под диктовку ХАМАС. И Генассамблея не сможет пройти мимо таких обвинений. Но дальше-то что?

Например, США уже приготовились продать Израилю еще оружия почти на шесть миллиардов долларов. То есть оплот демократии помогает самому пострадавшему от геноцида народу устроить новый геноцид в адрес другого народа? Как такое вообще может быть? Где заканчиваются политические игры и начинается трагедия?

Здание исламского университета. Детская онкологическая больница «Аль-Рантиси». Сектор Газа методично стирают с лица земли, а антитеррористическая операция Израиля все больше напоминает войну на истребление. 65 тысяч человек убиты, 160 тысяч ранены, почти все — мирные жители.

У тех, кто выжил, выбор небольшой. Израиль не намерен терпеть их в Газе, людей просто выдавливают с их собственной земли. Вот как сейчас выглядят бесконечные караваны беженцев, которые, возможно, больше никогда не смогут вернуться в свои дома.

При этом израильские власти даже не скрывают, что цель наземной операции — обыкновенная оккупация. Об этом напрямую заявил министр нацбезопасности Израиля.

Эти кадры никогда не покажут по израильскому телевидению. Десятки истощенных, еле живых палестинских детей, которые больше напоминают узников Освенцима, вынуждены питаться листьями, ничего другого у них просто нет.

Эту пятимесячную девочку зовут Рафиф, малышка весит не больше двух килограммов. У ребенка иммунодефицит и дистрофия.

«С трудом удается достать даже стакан риса. Оккупация и блокада разрушили нашу жизнь», — сказала Хедия аль-Мутавак.

Сам лагерь для беженцев представляет из себя простые укрытия, собранные из того, что было под рукой. Оставаться долго на одном месте опасно. Активные боевые действия всего в паре километров от этого места.

Везде — палатки, навесы, наспех сделанные из жести, ткани или фанеры. И минимум вещей. У людей здесь просто ничего нет. Они постоянно переезжают с места на место — после каждого обстрела.

И вот закономерный итог израильской агрессии. Комиссия ООН называет вещи своими именами — Израиль творит геноцид в Газе и должен остановиться.

«Израиль игнорирует нормы международного права и проводит операции против соседних стран. Мы призываем власти этой страны немедленно прекратить конфликт и вернуться за стол переговоров», — сказал постпред Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй.

МИД Израиля ответил коротким сообщением: «Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный отчет и призывает к немедленному упразднению данной комиссии по расследованию».

Сейчас никто не полетел. Никаких осуждений и санкций. Наоборот, администрация Трампа дала понять Нетаньяху, что вроде как не собирается вмешиваться в дела своего главного союзника на Ближнем Востоке.

«Мы говорили, палестинского государства больше не будет. И его действительно не будет. Эта земля принадлежит нам», — отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

В перспективе речь может идти не только о Палестине. Все чаще в обществе, в том числе из уст политиков, звучат упоминания о так называемом «Великом Израиле», граница которого простирается от Нила до Евфрата, там, где сейчас находятся Сирия, Ирак, Ливан, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия и даже Египет.

Экспансия уже не кажется мифом. Израиль медленно, но верно готовит плацдарм для расширения своих границ. И все это с молчаливого согласия Европы и самого главного союзника.

«Трамп доказал, что он самый произраильский президент за очень долгое время, а он был избран под лозунгом „Америка прежде всего“. И кажется, что он делает все возможное, чтобы сделать великим Израиль», — прокомментировал политолог, вице-президент Института Шиллера Харли Шлангер.

Получается, что Израиль, как школьный задира, у которого есть друг-старшеклассник. Вроде пока все сходит с рук, но где гарантии, что это навсегда. А между тем нажитые по соседству враги точно ничего не забудут.

Естественно, эти события вызвали новую волну антисемитизма, прежде всего в Европе, где много переселенцев-арабов. В одном из магазинов города Фленсбурга в витрине появилась даже провокационная табличка: «Евреям вход воспрещен, ничего личного, никакого антисемитизма, просто терпеть вас не могу». Судя по ассортименту товаров, владелец явно имперских взглядов. Понятно, что тут же полиция — уголовное дело за разжигание. Но кто бы мог подумать, в принципе, что в Германии могут появиться плакаты, как и 90 лет назад. И кто бы мог подумать, что антифашистское движение может попасть под запрет.

Трамп признал «Антифа» террористической организацией. Непонятно, правда, какие будут последствия, потому как нет какой-то четкой централизованной структуры у этого движения, а есть ячейки с очень пестрой палитрой взглядов, которых объединяет разве что название и нетерпимость к любым ограничениям «справа».

Все это последствия громкого убийства десятого сентября, когда в штате Юта был застрелен Чарли Кирк, известный консервативный активист, член команды Трампа. Завтра его хоронят по самому высшему разряду, как национального героя. Подозреваемый Тайлер Робинсон, по данным властей, действовал из политических мотивов. Он жил с трансгендером, а Кирк критиковал трансгендеров.

В общем, что-то щелкнуло в голове у парня, и он взялся за оружие. Убийство Кирка, безусловно, симптом: Америка погружается в новую эру политической ненависти, где разногласия все чаще выливаются в насилие. И репрессии, общественные прежде всего — сотни человек потеряли работу за посты в соцсетях, где они «праздновали» смерть Кирка. Госсекретарь Рубио пообещал высылать иностранцев вместе с семьями, если они открыто радовались такому убийству.

Комик Джимми Киммел был отстранен от эфира после не самой удачной шутки про Кирка. Даже писатель Стивен Кинг столкнулся с последствиями — после ошибочного поста о Кирке его публично атаковали консервативные политики, а новые проекты подверглись бойкоту.

Это, по сути, та же культура отмены, что была при неолибералах, только в обратную сторону. Только раньше отменяли тех, кто не принимал трансгендеров и ЛГБТ. Сегодня рискованно даже публично усомниться в значимости фигуры Кирка или показать равнодушие к его гибели. Нетерпимость, словно маятник, движется из стороны в сторону, но неизменно бьет по демократическому принципу — праву говорить и быть услышанным. Поляризация, подпитываемая взаимной местью, может привести лишь к новым трагедиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.