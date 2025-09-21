Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Если в Европе и пытались запугать нас новыми санкциями, то явно просчитались. На Московском финансовом форуме, те, кто отвечают за финансы страны, излучали сдержанный оптимизм в духе — и не с таким справлялись, а вызовы были, есть и будут.

«В первую очередь, это все те ограничения финансовые, с которыми мы, мне кажется, научились уже справляться, понимаем, что делать. Второе — это нужно нам сформировать такую бюджетную конструкцию, которой были бы нипочем вот эти все вызовы. И мне кажется, мы последние годы именно так и делаем», — прокомментировал ситуацию министр финансов РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов порадовал еще таким новым афоризмом: у России, оказывается, не два, а три союзника — армия, флот, а еще устойчивые финансы. Хорошо, когда у министра финансов такое настроение. Особенно сейчас, когда правительство готовит бюджет на будущий год. И до конца сентября, то есть на следующей неделе максимум, должно внести в думу на рассмотрение.

Сейчас идут консультации, в том числе с президентом. Задача стоит непростая — как обеспечить достижение национальных целей развития, высокие траты на оборону и выполнение всех социальных обязательств. Необходимость расставить приоритеты есть.

«Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда думайте, пожалуйста, над тем, как это отразится на жизни семей с детьми, к чему это приведет. Потому что от этого зависит решение ключевой задачи, кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача — демографическая», — подчеркнул Владимир Путин.

Из хороших новостей — что уже известно из параметров бюджета — Минфин закладывает ставку ЦБ на уровне 12-13% на будущий год. Сейчас она — 17%. То есть стоит ждать минус 4-5% по кредитам, что должно стимулировать и спрос, и предложение, и производство, которое уже надо закладывать на новом технологическом уровне. Нужны для этого ресурсы. Мозги — есть.

Показателем этого служит самый амбициозный IT- проект десятилетия — создание национального мессенджера. MAX уже набрал аудиторию в 35 миллионов человек, хотя до весны этого года про него знали только единичные специалисты. На этой неделе в мессенджере запустили функцию цифрового ID, то есть телефон с МАХ будет заменять бумажные документы для подтверждения возраста, статуса, права на льготы и так далее. Корреспондент «Известий» Николай Иванов разобрался, как это работает.

Блогеры, инфлюэнсеры и звезды распробовали MAX. Только за первые сутки открытого тестирования плюс 1500 каналов. Контент уже «запиливают».

Сергей Хасл — автор А+. В сетевой терминологии это тот, у кого больше десяти тысяч подписчиков. У Сергея в одной из прошлых сетей было полмилиона. В MAX — он пришел одним из первых.

«Чем быстрее я завел канал — тем быстрее он начнет расти», — сказал блогер Сергей Хасл.

Только по приблизительным оценкам, свои каналы в ближайшее время MAX могут завести до 200 тысяч авторов. У Константина Нечетова — известного лайфхакера — на некогда популярном видеохостинге — было более двух миллионов подписчиков. Теперь советы, как сделать жизнь комфортнее, он раздает в MAX.

«Отовсюду и все говорят про MAX. И у меня подписчики уже спрашивают: как найти твой канал в MAX? А я не могу идти против подписчиков», — прокомментировал блогер Константин Нечетов.

Тем более аудитория здесь — самая что ни на есть целевая: отечественная. Все понятно, просто, удобно: можно обмениваться сообщениями и звонить, даже если смартфон не отличается мощностью. Или, когда интернет «не тянет». Отправлять видео и фото больших объемов — до четырех гигабайт. Иностранные мессенджеры либо требуют за это платную подписку. Либо автоматически сжимают файлы занижая качество. Плюс интерфейс — изначально — русскоязычный.

Русский язык, великая литература — это наш культурный код. Объединяющий фактор. Но все развивается. Программы для обмена сообщениями и звонков — уже давно стали способом коммуникации для миллионов. А своего — российского мессенджера — у нас до сих пор не было. Теперь есть.

Еще в начале июня у MAX было не более 200 тысяч подписчиков. Теперь 35 миллионов. Telegram, например, набрал те же аудиторию только за девять месяцев. Одних звонков в день у MAX сейчас 15 миллионов. И скоро приложение будет больше, чем мессенджер.

«Заказать столик ресторане, вызвать такси и оплатить покупки, читать новостные каналы, переписываться с друзьями, созваниваться друзьями…» — перечисляет директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Новым функционалом MAX обрастает регулярно. Внедрен искусственный интеллект — в чате можно задать любой вопрос или сгенерировать картинку.

Новая «фича» — интеграция с Госуслугами. Разработчики запустили цифровой ID. Можно связать свой аккаунт с Госуслугами. Через процедуру проверки. Она серьезная, но быстрая. И после этого все документы — доступны прямо из мессенджера. Аналог бумажных.

Для подтверждения возраста — QR код. Подделать невозможно. Даже скриншот сделать нельзя — появляется белое поле. Доступ — только через FACE ID или отпечаток пальца. Уже можно воспользоваться в некоторых магазинах при покупке товаров категории 18+.

«На текущий момент уже доступно подтверждение возраста, подтверждение статуса студента и многодетной семьи, а также покупка товаров 18+ на кассах самообслуживания. Мы ожидаем, что будет доступно и заселение в гостиницах», — отметила руководитель группы развития бизнеса и госсервисов МАХ Наталья Сироткина.

В перспективе с помощью MAX можно будет подписывать документы благодаря интеграции с «Госключом», перевод денег по СБП, к врачу записаться через MAX. То есть в планах должно получится даже больше, чем просто экосистема.

«Наш национальный мессенджер, все сервера — в России. Цифровой суверенитет — это как армия. Все государства идут к этому. Если мы не построим свой цифровой суверенитет — будем в зависимости от чужих технологий», — заявил председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин.

Для понимания: серверы — это центры, где физически хранится вся информация о пользователе, сообщения, история звонков, фотографии, пересылаемые файлы… Серверы WhatsApp* — в США. Telegram — в США, Европе и Азии.

Владимир Белый — основатель группы компаний в области робототехники и Искусственного Интеллекта, его специалисты создали, например, робота «Федора», который побывал на МКС, рассказывает — как вся ваша информация обрабатывается за рубежом.

«У них очень много систем семантического распознавания вашего текста и так далее. Они все, естественно, вас могут и прочитать, и посмотреть, они это и делают, собственно, и потом это продают или передают третьим лицам», — отметил основатель группы компаний в области робототехники и Искусственного Интеллекта Владимир Белый.

И третьи лица могут оказаться — и оказываются — сотрудниками иностранной разведкой. Как они распорядятся информацией уже одному Лэнгли известно. Могут на полку положить, а могут и союзникам передать в какую-нибудь Восточную Европу. Майк Харрис, агент ЦРУ в отставке, объясняет: по сути, на вас есть досье у западных спецслужб, благодаря WhatsApp* и Telegram.

«Публикуя и отправляя информацию в мессенджерах, люди считают ее конфиденциальной. Это не так. И она легкодоступна. Чтобы определить ваши политические взгляды, кто ваша семья, каково ваше финансовое положение», — отметил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Обычное селфи с железнодорожного вокзала, отправленное через иностранный мессенджер родным, по факту, оседает у потенциального противника. И может быть использовано в любой момент для планирования операций против нашей инфраструктуры, ведь в кадр попадают ключевые объекты инфраструктуры. В случае с MAX — гарантия, что все сведения остаются в нашей стране.

И вот ведь совпадение, сразу после того, как аудитория MAX начала расти, в других сетях появились однотипные сообщения с предложениями легкого заработка, за каких-то 100 рублей писать негативные отзывы о новой российской платформе. При более пристальном сообщение оказалось — нейросети, а блогеры, которые подключились к MAX, получили волну негатива.

При еще более пристальном рассмотрение IP-адресов, выяснилось, например, что следы ведут на Украину.

«Огромное количество так сказать доброжелателей да, которые стали распространили все возможные фейки на счет безопасности и небезопасности, каких-то скрытых возможностей. На самом деле никому не хочется терять свой рынок, который есть, и поэтому, конечно же, видимо мы все делаем правильно, раз это вызвало такую волну негатива», — рассказал директор департамента цифровых технологий ТПП России, член Общественного совета при Минцифры России Владимир Маслов.

Сегодня создание собственного национального мессенджера — это тренд во всем мире. Пример: Китай — внедрил исключительно свои платформы. Все работает.

Независимые страны понимают: в современных условиях информация — самое совершенное и технологичное оружие.

