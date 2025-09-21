Открытые провокации и тайная дипломатия: какие игры ведет ЕС против России

Фото, видео: Winfried Rothermel/DPA/ТАСС; 5-tv.ru

Тем временем, сами страны Евросоюза тонут в глубочайшем кризисе, недовольные граждане выходят на улицы, чтобы выразить свой протест.

Европейцы не прекращают своих попыток втянуть США в прямой конфликт с Россией. Направлений для этого два — тайная дипломатия и открытые провокации. Начнем с последних, последствия от них могут быть внезапными. На прошлой неделе на территорию Польши залетели 19 якобы российских дронов. Пострадавших нет, но какие-то дома были повреждены. У одного и вовсе снесло крышу.

Закрыть небо Украины

На этой неделе выяснилось — повреждения причинил не российский дрон, а польская же ракета, выпущенная с истребителя для перехвата. А что это сразу не понятно было? Конечно, понятно. Но на то она и провокация. Даже если что-то залетело, что надо делать? Расследовать обстоятельства, созвониться с Москвой, например, проверить Киев, а не оттуда ли «залет». Но Польша при поддержке отдельных членов ЕС и НАТО нагнетает. И продвигает вместе с ЕС создание «стены дронов» на границе с Украиной.

По сути, это такая бюджетная система ПВО, когда при обнаружении подлетающей к границе ЕС цели на перехват вылетает не истребитель, с дорогущая ракета, которая к тому же может улететь не туда. То есть цель «стены дронов» какая? Не допустить проникновения НЛО — «нежелательных летательных объектов» на территорию ЕС, значит, сбивать их надо за пределами ЕС. То есть над Украиной.

Конечно, в Киеве двумя руками «за». Ведь, это будет означать фактическое установление с помощью европейского оружия и по европейской указке — бесполетной зоны над Украиной. А так как страны ЕС — это страны НАТО, в основном, то получается, что НАТО установит бесполетную зону над частью Украины, а значит, случись чего надо будет вступаться всему НАТО, то есть и Америке тоже. Шах и мат. Вот такие игры сейчас ведут европейцы.

Напрасно, не надо так делать, лишний раз урезонил соседей глава российского МИДа на специальном посольском круглом столе по вопросу Украины.

«Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции реваншизма и нанесения России „стратегического поражения“, которую она исповедует, за столом переговоров делать нечего», — сказал Сергей Лавров.

Трамп в Великобритании

Кроме провокаций с дронами, европейцы пытаются и так сказать на мягких лапках обхаживать американское руководство, чтобы склонить на свою стороны.

Это особенно ярко проявилось во время государственного визита президента США в Британию. Два дня роскоши и лести. Чтобы не делал Трамп, ему все прощалось: затискал короля в нарушении протокола — к нему вообще-то нельзя прикасаться — да ради бога; убежал вперед с гвардейцем — да пожалуйста, вон их сколько этих гвардейцев. Жена Трампа ходила по замку в шляпе, больше похожей на НЛО — подумаешь. Как в анекдоте: для вас — везде…

К столу подавался портвейн на год старше Дональда Трампа, столетний коньяк с отсылкой на год рождения матери Трампа в Шотландии, и также односолодовый шотландский виски 45-летней выдержки. При этом, и король за ужином говорил про Украину, и на следующий день на встрече с премьер-министром Стармером опять говорили про Украину. Даже платья первой леди Меланьи и королевы Камиллы были в цветах как будто украинского флага. Ну, может так совпало, конечно.

Но! Ведь только США и Британия подписали с Киевом особые договоры, по сути поделили сферы влияния — за американцами недра, за британцами порты и финансы. Есть что обсудить!

Хотите санкции — откажитесь от газа

Что касается попыток натравить Трампа на Россию… не получилось. Пока не время. Вашингтон фактически выдвинул своим союзникам ультиматум: США готовы ввести тотальные санкции против России и тех, кто покупает нашу нефть и газ, но после того, как все страны НАТО сделают тоже самое.

Но девять стран НАТО покупают российский газ в товарных количествах, в том числе Бельгия. То есть Брюссель, столица НАТО, столица ЕС, отапливается российским газом. Ну и что, откажутся они от него?

И дело даже не в объемах. Где взять столько же газа, но в другом месте? Вопрос в финансах, в любом случае тот газ будет дороже. Но лишних денег у Европы больше нет. Мы видим, как одна за другой страны сворачивают программы социального обеспечения. Даже «локомотивы» — Британия, Франция, Германия. И больше денег у ЕС не станет.

Молдавский вопрос

Впору крепко задуматься… молдаванам. Им президент Майя Санду обещает вступление в ЕС, и партия ее агитирует за это. Но с чего они взяли, что денег хватит у ЕС и на Молдавию? Самое время об этом подумать. В стране неделя до решающих выборов.

Власть ведет приготовления по-своему — в России открыли лишь два участка, а в Европе сотни.

На семи мостах через Днестр начали одновременный ремонт, а по этим мостам из Приднестровья должны ехать на голосование граждане. Режим Санду давно превратился в карикатуру на демократию. А самый яркий обличитель, башкан Гагаузии Евгения Гуцул, за решеткой.

Европейские адвокаты, которые взялись за апелляцию указывают на политический характер дела.

«Причина, по которой мы считаем, что есть доказательства политической окраски в данном случае, заключается в том, что были, и я их перечислю, очевидные нарушения справедливого процесса во время следствия и во время суда», — считает адвокат Уильям Жюльи.

И дело даже не в Молдавии, как таковой. Идет глобальная политическая перестройка в мире, а нынешние политические элиты Европы не способны адекватно руководить государствами в столь стрессовой среде.

Европа в кризисе

Вот взять Францию, четвертое правительство за год, общегосударственная забастовка. А чем занят президент Макрон? Он собирает в суд фото и «научные доказательства, подтверждающие, что его жена Брижит — женщина». Это точно самое важное для страны? Подробнее — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

От полыхающих французских баррикад до антимигранского восстания в Лондоне. Стотысячное шествие британцев, уставших от роста миграционной преступности и упадка жизни, подбадривает сам Илон Маск.

«Либо вы сопротивляетесь, либо погибаете», — заявил Илон Маск.

И крупнейшая акция неповиновения в Пятой республике, по данным профсоюзов — более миллиона участников. Улицы залиты кровью, охвачены погромами, окутаны облаками слезоточивого газа.

Полиции приказано жестко давить и душить протест против политики жесткой экономии, заложенной в новом бюджете.

И в Брюсселе подмахивают своими бюрократическими дубинами: все сильнее тоже душат собственных граждан, собственную европейскую экономику и бизнес. В новом 19-м пакете санкций полный отказ от русского СПГ в новые рекордные сроки, уже до 2027 года.

«Европа усиливает давление. Именно поэтому сегодня я представляю 19-й пакет санкций. Прежде всего, в энергетике. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки», — заявила Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

И дело даже не в этой враждебной антироссийской риторике, а в том, что в европейской повестке — больше ничего проевропейского.

«Мы хотим повышения уровня жизни, мы хотим роста зарплаты. Но Франция — банкрот. Нет экономического роста. Стало очень тяжело оплачивать счета за энергию, даже частным лицам», — прокомментировал французский политолог Филипп де Велль.

А если по-другому до власти не достучаться, и все мирные средства исчерпаны, Старый Свет вынужден вспоминать хотя бы об одной своей давней традиции: революционной.

В Париже предпринята попытка захвата Министерства экономики и финансов, по всей стране блокада дорог, саботаж на производствах. Толпа требует теперь и отставки президента, скандируя: «Макрон, мы и тебя снесем!»

«Страной управляет президент и новый премьер, у которых рейтинг — 16%», — заявил глава французской партии UPR Франсуа Асселино.

Франсуа Асселино, один из ответственных за экономическую политику при предыдущих французских лидерах, называет нынешнее положение дел не просто бюджетной дырой, а пропастью.

«Франция вступила в период глубокой политической нестабильности, плюс — финансовые проблемы. И многие не согласны с тем, что правительство ввязалось в поддержку Украины. Для большинства это конфликт, который нас не касается. А десятки миллиардов евро, которые куда разумнее было бы направить на развитие больниц, школ внутри самой Франции», — прокомментировал глава французской партии UPR Франсуа Асселино.

Ну, а Макрона в это самое время тревожат совсем другие проблемы — его супруги. Глава Пятой республики всерьез занимается сбором «научных доказательств» для американского суда, что первая леди Франции — не мужчина. Хотя та может и оплеуху президенту отвесить.

В американской прессе было выпущено целое расследование о «мужиковатости» мадам Макрон. Так может, стоило лучше заниматься этой внешней политикой.

Еще один пакет санкций

И вот в таком антураже в Брюсселе разработали новый 19-й пакет санкций против России. Его главная особенность в том, что он не только против России, но и против десяти китайских и трех индийских компаний, которые покупают российские углеводороды.

Что касается нас, европейцы готовы полностью отказаться от закупок российского сниженного газа. Но через год. Зато придумали схему, как уже сейчас забрать российские замороженные активы при этом физически их пока не изымая. Пока.

Следите за руками: Европа даст Украине кредит как бы из своих денег, а наши замороженные будут залогом. На случай, если Киев не вернет свой долг Европе. Понятно, что Киев не вернет эти деньги. Это шулерство, госпожа Фон дер Ляйен.

Но вернемся к санкциям. Во-первых, теперь их должны утвердить все 27 стран ЕС, а это не факт. Кроме того, обсуждали запрет на выдачу шенгена россиянам. То есть полный запрет на въезд для рядовых граждан и усложнение работы дипломатам. Но не решились его ввести. Почему?

Потому что даже сейчас, когда и так есть ограничения, пять стран ЕС — Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия — выдали за прошлый год почти полмиллиона шенгенских виз. А в этом году еще больше. Кто же откажется от «руссо туристо», которые приносят миллионы евро в казну.