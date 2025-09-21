Одни сенсации: как прошли российско-белорусские учения «Запад-2025»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Представители западных стран присутствовали в качестве наблюдателей.

«Орешник» вышел на оперативный простор. Уникальная ракета, чье первое испытание стало сразу и боевым применением, вновь была задействована, но на этот раз на учениях. Мобильный комплекс развернули где-то на полигоне. Мы говорим где-то, поскольку место и сами маневры установки засекречены, но сигнал безусловно в странах НАТО считали правильно.

Тем более, что на этих учения «Запад-2025» представители Запада в качестве наблюдателей присутствовали. В каком-то смысле сенсация! В такое-то время «пустили козла в огород». Но в этом и смысл, показать им что мы можем и чем поможем союзникам, если что. На полигонах России и Белоруссии давать отпор потенциальным агрессорам вместе с нами учились подразделения из Бангладеш, Ирана, а также Индии. Что тоже сенсация! В оперативном штабе работали офицеры из Буркина-Фасо, Конго и Мали. В общем, получился вполне такой недвусмысленный воинский интернационал.

Учения «Запад-2025» проходят, как Олимпиада, раз в четыре года и обобщают все армейские инновации за прошедший период. Понятно, что в этот раз все на опыте СВО, потому над полигонами, как над полем боя беспилотники, штурмовики на мотоциклах и багги, а бронетехника с «мангалами» и комплексами РЭБ.

То, что все эти технические новинки с колес, быстро внедряются в войска — заслуга наших оружейников, чей вклад в успехи на поле боя, в обороноспособность страны являются залогом суверенитета. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин все видел своими глазами и на поле боя и на полигонах.

Более 40 полигонов. Сто тысяч военнослужащих, десять тысяч образцов техники и вооружения — совместные маневры проходят с армией Белоруссии.

Основной этап учений «Запад-2025» — в Мулино Нижегородской области. За происходящим из командного пункта наблюдает Владимир Путин.

В коалиционную группировка войск входят Иран, Индия, Белоруссия, Бангладеш. Свои оперативные группы направили Буркина–Фасо, Конго и Мали.

«Для нас было уникальным опытом увидеть эти учения в России», — говорит капитан армии ВС Бангладеш Шамс Арифин.

В небе целый рой беспилотников — они уничтожают подходящие резервы врага и таранят его БПЛА в небе.

«До 250 километров в час. На пике она еще больше будет (360 километров в час, дрон находится на апробации. — Прим. ред.)», — заявил командир добровольного отряда беспилотных систем «Варяг» с позывным «Кадет».

После артиллерийской подготовки штурмовые групп на танках Т-72 и БМП направляются к окопам условного противника и пытаются разгромить группировку.

Дорогу пехоте прокладывают роботизированные комплексы, которые уничтожают минные поля.

Военные на мотоциклах и багги с левого фланга прорезают позиции противника. Освобождают захваченный врагом поселок.

Ударные вертолеты КА-52 прикрывают высадку десанта наших сил и военных Ирана. Противник уничтожен.

За процессом уничтожения внимательно наблюдали особенные гости — три представителя стран НАТО: Турции, Венгрии и США. Убедились — учения «Запад-2025» носили исключительно оборонительный характер.

Но в Европе все равно по традиции началась истерика и собственные маневры. Как всегда, названные с большой выдумкой. В Эстонии — «Молния». В Литве — «Инженерный гром-2025». В Хорватии без выдумки — «Большая мощь» в районе небольшого городка Слунь.

«Мы все должны быть уверенными, что ситуация такова, что НАТО готово ответить на все вызовы», — сказал министр обороны Хорватии Иван Анушич.

Дания развернула военных даже в Гренландии, до которой от России — четыре тысячи километров.

Наращивает и Польша. Закрыла границу с Белоруссией, подтянула 40 тысяч военных. Это — «Железный защитник–25».

На полигоне «Ожиш» в семидесяти километрах от российской границы выглядело все скромно: над землей зависают вертолеты, которые во время настоящей войны давно бы сбили, дроны давно уничтожили бы и боевую технику, которая не покрыта так называемыми «мангалами», стреляет по мишеням, рядом несколько десятков военных в чистой экипировке. Согласно американским исследованиям. Даже если представить, что вся армия Варшавы пойдет в наступление на Белоруссию поляки будет тут же разгромлены.

«Взлетают польские F-16, польские F-35, а им противостоит комплекс С-400. Так вот он их сбивает еще до того, как они применяют свое оружие. Также работают „Искандеры“. А с учетом того, что в Белоруссии появится еще „Орешник“, то Польше совсем весело станет», — предполагает военный аналитик Алексей Леонков.

В той же Польше численность вооруженных сил — 206 тысяч человек. Они, как большинство остальных членов НАТО, целиком и полностью полагаются на США, где миллион человек под ружьем и, конечно, ядерный арсенал. На словах Альянс един как никогда — на деле к чему тогда попытки Европы разогнать свой ВПК? Возвращение обязательного призыва в Германии. Кажется, они начали что-то подозревать…

«Надо понимать, что такое НАТО. НАТО — это инструмент США по управлению Европой. Соединенные Штаты сделали все, чтобы Европа и элита Европы, главы государств Европы всецело подчинялись Соединенным Штатам», — отметил военный эксперт, полковник в отставке, Виктор Литовкин.

Обезопасить от этих милитаристских движений Европы поможет только надежный щит. В день оружейника президенту показали абсолютно новый механо–сборочный цех Мотовилихинских заводов — главной кузни русской артиллерии.

Сегодня здесь создают более 250 видов современной военной техники. Например, новейшая «Тосочка», которую показали на полигоне «Запад-2025», уже наносит удары по противнику в зоне специальной военной операции.

«Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно–промышленного комплекса. Создают надежные и эффективные вооружение и технику. Содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире», — заявил президент РФ Владимир Путин.

А баланс точно нужно выравнять. Германия уже давно заявила об открытии новых заводов. В том числе на Украине. Предприятия ОПК появятся в Польше и Румынии. Франция начинается производство беспилотников, которые будут один в один с «Геранью». Литва делает ставку на танки, пока на чужие.

«Леопарды» в Литве размещаются, там бригада формируется, сейчас постепенно наращивается, туда перебрасываются танки», — отметил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Не отстают и гордые эстонцы. Они, кстати, в НАТО тратят на армию больше всех — три с лишним процента ВВП — это миллиард евро, а планируют все пять, как давно требуют Штаты. Это будет уже два миллиарда. Все пойдет в общий натовский котел. Добавить могут еще собственное ноу-хау — недавно с помпой возродили боевую кавалерии, говорят, будет хороший вспомогательный отряд, очень проходимый. И это похоже на правду. Болота соседней Литвы поглотили уже не одну бронемашину НАТО, кстати во время учений.

На учениях «Запад-2025» отрабатывали и не самые очевидные, но от того не менее эффективные методы ведения боевых действий. Например, захваченное условным противником предприятие штурмовали что называется «в лоб», используя подземные коммуникации, о которых террористы не подозревали, что отсылает к проходам по трубопроводам в тыл врага, чем наши войска пользовались не один уже раз.

