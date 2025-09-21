«Вплетения национального колорита»: Пелагея высказалась об «Интервидении»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

По словам заслуженной артистки, раньше в России стеснялись фольклорных мотивов в музыке.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» является очень важным для популяризации русской культуры. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка РФ Пелагея.

«Сейчас, наконец-то, „как там“ можно не делать и, наконец-то, можно вспомнить… что наша культура совершенно удивительная и очень разнообразная. Поэтому для нас и для нашей культуры, и для нашей страны — это очень важное мероприятие („Интервидение“. — Прим. Ред.)», — заявила исполнительница.

Кроме того, Пелагея отметила и тот факт, что практически в каждую песню, прозвучавшую на «Интервидении», был «вплетен национальный колорит».

По словам заслуженной артистки, в других странах подобная тенденция наблюдалась уже давно. В то же время в России «стеснялись» фольклорных мотивов. Певица назвала причиной такого отношения желание подражать Западу и другим странам.

