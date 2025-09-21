Умер кинооператор Юрий Шайгарданов

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

Член Союза кинематографистов России принимал участие в работе над фильмами «Собачье сердце» и «Страна глухих».

Заслуженный деятель искусств России, член Союза кинематографистов Юрий Ахтямович Шайгарданов, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

«От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе. Выражаем соболезнования семье и многочисленным друзьям Юры», — добавила гильдия операторов Союза кинематографистов России.

Причина смерти кинооператора не уточняется.

Юрий Шайгарданов родился 29 июля 1954 года. В 1983 году он окончил операторский факультет ВГИК. С 1987 года числился оператором-постановщиком киностудии «Ленфильм». Среди картин, в съемках которых он принимал участие, — «Собачье сердце» Владимира Бортко, «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова, «Жила-была одна баба» и «Француз» Андрея Смирнова.

В 2004 году Шайгарданов стал лауреатом премии «Белый квадрат» за работу в картине «Магнитные бури», в 2020 году номинировался на награду за картину «Француз», а в 2025-м был награжден премией за вклад в операторское искусство имени Сергея Урусевского.

