«Вне политики»: Рудковская об участии России в международных музыкальных конкурсах

Продюсер считает, что российские артисты не должны быть изолированы от международных конкурсов.

Музыка и спорт должны быть вне политики. Таким мнением поделилась продюсер Яна Рудковская на красной дорожке международного песенного конкурса «Интервидение-2025» в беседе с 5-tv.ru.

«Артисты, так же как и спортсмены, не могут быть изолированы и отречены от великих конкурсов, которые действительно делают историю», — заявила продюсер.

Рудковская поддерживает идею возрождения «Интервидения».

Накануне продюсер призналась, что послушала все композиции, представленные на конкурсе и болеет за представителя России SHAMAN.

«Однозначно хит только у SHAMAN», — подытожила Рудковская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова выразила недовольство тем, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, снял свою кандидатуру с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», ссылаясь на законы гостеприимства.

