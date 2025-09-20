Кто победит? Жюри приступило к выставлению оценок участникам «Интервидения-2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В мероприятии принимают участие конкурсанты из 22 стран.

Выступления всех участников финала «Интервидение-2025» завершились, жюри приступило к выставлению оценок. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Конкурсантов расставят от последнего места до первого. По правилам конкурса голосовать за свою страну нельзя. Артист, набравший максимальное количество баллов, станет победителем.

В нынешнем мероприятии принимают участие конкурсанты из 22 стран от Беларуси и Казахстана до Кубы и Индии. Среди участников есть представители от Китая и Белоруссии. Участница от США, которая также является гражданкой Австралии, не смогла выступить на конкурсе по политическим причинам.

Финал «Интервидения-2025» состоялся на площадке Live Arena в Подмосковье. За приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей борются исполнители, представляющие культуры из самых разных частей света. Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с композицией композитора Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Певец выступал девятым, но отказался от борьбы за победу, ссылаясь на законы гостеприимства.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025».

