В Нидерландах протесты правых активистов переросли в стычки с полицией
Фото: www.globallookpress.com/Paulo Amorim/Vwpics
Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водометы против нарушителей порядка.
В Гааге демонстранты вступили в стычку с полицейскими. Об этом сообщает Associated Press.
«Шокирующие и странные кадры бесстыдного насилия в Гааге после того, как демонстрация вышла из-под контроля», — написал исполняющий обязанности премьер-министра Дик Шуф в соцсетях.
Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы против протестующих. Участники акции кидались в стражей правопорядка всем, что попадалось под руку, и даже подожгли машину правоохранителей. Информация о задержанных или пострадавших не поступала.
Помимо этого, протестанты разгромили офис политической партии «Демократы 66» за несколько недель до выборов. Глава политического объединения Роб Йеттен осудил бунтовщиков.
К участию в акции присоединились тысячи человек. Демонстранты выступали за ужесточение миграционной политики государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Гааге задержали более 400 экоактивистов при блокировании автомагистрали.
