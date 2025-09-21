Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заслуженный артист РФ попросил снять себя с голосования в финале музыкального конкурса.

Телеведущая и певица Ольга Бузова выразила недовольство тем, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, снял свою кандидатуру с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Мнением артистка поделилась в своем Telegram-канале.

«Ярик, что это было??? Как вам этот „благородный“ поступок?» — написала певица.

SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения», ссылаясь на законы гостеприимства.

Финал «Интервидения-2025» проходит на площадке Live Arena. Приз конкурса — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. SHAMAN выступал под номером девять с композицией «Прямо по сердцу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жюри начало оценивать участников «Интервидения-2025». Конкурсантов ранжируют от последнего до первого места, при этом голосовать за свою страну запрещено. Победителем станет артист с наибольшим количеством баллов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.