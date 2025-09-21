«Сдерживающий фактор»: в Европе заявили о возможном военном столкновении с РФ
ЕС не будет рассматривать позицию РФ при разработке гарантий безопасности Киеву
Президент Финляндии отметил, что позиция Москвы при разработке гарантий безопасности для Украины рассматриваться не будет.
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете The Guardian сообщил, что Европа не планирует рассматривать позицию России при разработке гарантий безопасности для Украины.
К тому же, политик заявил, что у Москвы не будет права оспорить решение Европы по поводу гарантий безопасности Киеву, которые вступят в силу только после заключения соглашения между двумя странами.
«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — заявил финский лидер.
Стубб подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть очень серьезными.
«Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным», — подчеркнул президент Финляндии.
К тому же, Стубб уточнил, что суть гарантий безопасности заключается в готовности европейских стран вступить в вооруженный конфликт против России в случае новой эскалации на Украине.
