СК возбудил дело по факту гибели рабочих при обрушении в столичной школе

Точное число пострадавших до сих пор уточняется.

В Москве возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после гибели двух рабочих при обрушении в школе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) столицы.

«По факту гибели двух человек в результате частичного обрушения конструкции на востоке Москвы возбуждено уголовное дело», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Обрушение произошло 20 сентября, погибло как минимум двое рабочих, точное число пострадавших пока уточняется. Предположительно, под завалами могут находиться до шести человек. Следственные органы проводят проверку соблюдения правил безопасности при строительных работах.

