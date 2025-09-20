SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Опираясь на законы гостеприимства, певец не будет претендовать на победу.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, попросил снять себя с голосования в финале международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

Певец попросил членов жюри не оценивать его выступление. Участник от России заявил, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. В этом случае Россия не сможет победить на конкурсе, но она уже победила в другом, заявил SHAMAN.

«Гостеприимство — это неотъемлемая часть народов России. И я понимаю, что по закону гостеприимства, я не имею права претендовать на победу. Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях», — уточнил артист.

Финал «Интервидения-2025» проходит на площадке Live Arena. Призом станет хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. SHAMAN выступал под номером девять с композицией «Прямо по сердцу».

Ранее Сергей Лавров назвал проведение «Интервидения-2025» прекрасной идеей. Об этом сообщал 5-tv.ru.

