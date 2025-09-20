«Музыка соединяет сердца»: арт-директор Цирка Дю Солей о главной задаче «Интервидения-2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Музыка соединяет сердца, нации и объединяет людей. Об этом рассказал почетный гость международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» арт-директор Цирка Дю Солей Майкл Смит в беседе с 5-tv.ru.

«Музыка — это самое главное. Музыка соединяет сердца, соединяет нации, объединяет людей. И это самое главное. Поэтому у этого конкурса большая задача — не разъединять людей, а соединять людей», — уточнил он.

Смит также отметил важность идентичности каждой страны, ведь они будут делиться частичкой своей культуры, и это будет шагом к объединению народов.

«В конечном итоге, после шоу, все артисты, которые сегодня будут выступать, будут себя чувствовать, как будто они — одна семья. И мы в зале тоже будем чувствовать, как одна большая семья», — добавил арт-директор Цирка Дю Солей.

Майкл Смит появился на финале «Интервидения-2025» в компании режиссера Алексея Москаленко, экс-солиста «Мулен Руж».

