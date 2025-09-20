Решетников: в Южной Осетии бизнес работает открыто по общим правилам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Таможенные инстанции страны не создают проблем для начала привлечения инвестиций.

Бизнес-отношения России с Южной Осетией развиваются в едином торговом пространстве. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на первом международном экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».

«Урегулированы все вопросы, связанные с транзитом, с неравенством ставок», — отметил чиновник.

По словам Решетникова, в настоящее время в Южной Осетии бизнес работает спокойно, торгует открыто и по общим правилам. Министр отметил, что таможенные инстанции Южной Осетии не создают проблем для начала привлечения инвестиций.

«У нас в фокусе формирование программы „2030“, совместной. Мы так ставим несколько задач, но главная — существенное улучшение общественных показателей», — подчеркнул министр экономразвития.

Стоит задача на 60% увеличить заработную плату в Южной Осетии, поскольку в данный момент она не дотягивает до партнера, добавил Решетников.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о материальной помощи школам Южной Осетии.

