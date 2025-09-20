«Все по закону»: вдова Добрынина рассказала, как поделила наследство

Вдова Добрынина разделила наследство умершего год назад мужа с дочерью

При жизни народный артист РФ не оставил завещания.

Вдова народного артиста РФ Вячеслава Добрынина Ирина рассказала, как разделила наследство композитора. Этим она поделилась в программе на федеральном канале.

Стоит отметить, что Добрынин при жизни не стал писать завещания.

«При жизни все друзья ему говорили написать завещания, но он сказал: „Ничего я писать не буду, Ира решит все сама“. Сделала все по закону», — рассказала Добрынина.

Права на песни народного артиста были поровну разделены между супругой и дочерью музыканта от первого брака Екатериной. По словам Ирины, она ежемесячно получает авторские отчисления, сумма которых составляет около 400 тысяч рублей.

Если говорить об имуществе, то всю недвижимость Ирина оставила себе, выплатив Екатерине деньги за ее доли. Девушка живет в США и не претендует на недвижимость отца. Вдова композитора заверила, что все было сделано по закону.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в возрасте 78 лет из-за последствий перенесенного инсульта.

