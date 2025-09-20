Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Сложность в особенностях рельефа и геологии трассы — на участках есть болота.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург проходит в соответствии с запланированными сроками. Об этом сообщил информационный центр ВСМ.

Проведен осмотр возведения первой линии по маршруту. В данный момент активные строительно-монтажные работы проходят на седьмом этапе в Московской области. По другим этапам выполняются подготовительные работы без отклонения от предусмотренного графика.

На объектах задействованы более семи тысяч человек, а также к процессу подключено три тысячи единиц техники. Строители прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, обустраивают городки для размещения до 20 тысяч специалистов.

Высокая техническая сложность заключается в особенностях рельефа и геологии трассы, так как на многих участках есть слабые болотистые грунты, требующие укрепления земли. Для этого проводится установка свыше миллиона свай. Их общая длина — около 12 тысяч километров.

Вдоль трассы создается производственная база: в Новгородской и Тверской областях строятся два роботизированных завода по выпуску специальных плит, планируемый срок запуска — 2026 год. Также строятся 14 заводов по производству свай и десять полигонов для изготовления мостовых конструкций. По проекту будет возведено 239 мостов и эстакад.

Управление проектом происходит с помощью единой цифровой системы с мониторингом для оперативного контроля работ.

Перспективы ВМС

ВМС Москва — Санкт-Петербург — стратегический объект. Ее протяженность составит почти 700 километров. Завершение проекта запланировано на 2028 год.

Поезда на ВМС будут развивать скорость до 400 км/ч. Проект создает инфраструктуру для российских условий с безопасным движением при температурах до -50 °C.

После запуска ВСМ время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит около двух часов. От Москвы до Твери можно будет доехать за 40 минут, а из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода — за полчаса. К тому же ВСМ позволит освободить существующую железнодорожную сеть для дополнительных грузовых перевозок.

Маршрут Москва — Санкт-Петербург станет первым этапом в будущей сети ВСМ, которая в перспективе свяжет Москву с Екатеринбургом через Нижний Новгород и Казань, а также с Рязанью, Адлером и Минском. В разработке и производстве компонентов участвуют более 150 российских компаний, а также свыше 500 инженеров и IT-специалистов.

Ранее, писал 5-tv.ru, сварка рельсов ВСМ стартовала в Петербурге.

