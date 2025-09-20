ЦБ: ключевая ставка может достичь однозначного показателя к концу 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среднегодовое значение в следующем году будет от 12 до 13%.

Ключевая ставка в России может снизиться до однозначного уровня к концу 2026 года, однако все зависит от конкретного развития ситуации. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на XVI фестивале науки юга России в Ростове-на-Дону.

Как отметил эксперт, по официальному прогнозу ЦБ РФ среднегодовое значение ставки в следующем году будет от 12 до 13%.

«Если к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет в конце 2025 года — 15%, то, теоретически, к концу 2026-го она может стать однозначной. То есть такой сценарий возможен, но это далеко не предопределенная траектория», — пояснил Тремасов.

Снижение ставки будет происходить по мере снижения инфляции, добавил специалист.

«Но под каким углом говорить пока рано. Одной из важных реперных точек будет принятие бюджета на следующий год», — подчеркнул советник председателя ЦБ.

Прогноз Банка России за июль предполагает среднюю ключевую ставку в 2025 году — 18,8-19,6%, а в 2026 году — 12-13%. Прогноз получится уточнить после опорного заседания совета директоров Банка России по ставке в октябре, заметил Тремасов.

До этого, 12 сентября, Банк России решил снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 17% годовых. Новое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 октября, следующее — 19 декабря.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Минфина рассказал о планируемой ключевой ставке в 2026 году.

