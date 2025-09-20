Президент РФ подписал распоряжение о материальной помощи школам Южной Осетии

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Также учителя будут получать надбавку за преподавание русского языка.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из личного фонда для оказания поддержки школам Южной Осетии. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с педагогами в Цхинвале.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации подписал специальное распоряжение, по которому не просто из бюджета страны, а из личного резервного фонда президента выделены средства», — уточнил он.

Более того, в местных школах учителя осетинского и русского языка будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. Также в образовательных организациях появился новая должность — советник по воспитательной работе.

