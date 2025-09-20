Пропавшую в Таиланде россиянку видели в гостинице с незнакомцем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

За перемещением девушки не проследили и дали ей уйти.

Пропавшую в Таиланде более недели назад россиянку Эрику Владыко видели в одной из гостиниц в компании мужчины. Об этом писали Telegram-каналы.

В источниках уточнялось, что девушка якобы, в момент, когда ее искали, проводила время с туристом из Европы. Однако волонтер Светлана, занимающаяся поисками Эрики, утверждает, что на самом деле ее так и не нашли. Подробнее об этом женщина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, 34-летнюю Эрику видели, но не проследили за ее перемещением и никак не посодействовали ее обнаружению. Очевидцы дали уйти девушке. При этом телефон пропавшей до сих пор не в сети, а ее виза заканчивается через несколько дней.

До этого сообщалось, что Эрика поселилась в отель вместе с маленькой дочерью. После этого она уложила ребенка спать и отправилась в тусовочный квартал Бангкока, а дальше не выходила на связь. Все документы и личные вещи россиянка оставила в номере гостиницы.

Через сутки, когда бронь номера закончилась, ребенка Эрики сотрудники отеля передали в детдом до выяснения обстоятельств, но ее оттуда накануне, 19 сентября, забрала бабушка, которая прилетела из России.

