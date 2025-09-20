«Сила единства»: в Белграде проходит военный парад ко Дню сербской сплоченности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Петров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В шествии примут участие боле десяти тысяч военнослужащих и более 600 единиц военной техники.

В Белграде проходит военный парад «Сила единства», посвященный празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места событий. На кадрах сербские военнослужащие пронесли 300-метровый национальный флаг по площади, где проходит торжество.

«Парад начался с традиционного приветствия главнокомандующих. Первыми прошли сербские гвардейцы, за ними прошел спецназ разного калибра», — отметил журналист.

Кроме прохода десяти тысяч военнослужащих всех подразделений Сербской армии, а также кадетов Военной академии, в параде будет задействована военная техника и пролет летательных аппаратов: более 600 автомобилей, 70 воздушных судов и 20 плавсредств.

Уточняется, что Сербия использует и российскую боевую технику: БТР-80, ракетные системы «Панцирь» и противотанковые системы «Корнет».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 3 сентября в России отмечали годовщину окончания Второй мировой войны.

В Чите и Хабаровске прошли военные парады, где чествовали ветеранов, а в Южно-Сахалинске по традиции марш возглавила легендарная «Катюша».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.