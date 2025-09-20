«Ярослав очень приятный»: Дана Аль-Мир из Катара надеется на дуэт с SHAMAN

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участница «Интервидения» рассказала о своей коллекции гитар, среди которых особое место занимает российская.

Певица из Катара Дана Аль-Мир надеется исполнить песню вместе с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом SHAMAN. Этим артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-конференции, посвященной проведению «Интервидения».

Отвечая на вопрос журналиста, Дана Аль-Мир сказала, что ей буквально накануне музыкального состязания посчастливилось познакомиться с SHAMAN.

«Ярослав очень приятный. Он даже оставил свою подпись на моей гитаре. Надеюсь, мы с ним споем вместе какую-нибудь песню», — отметила певица.

Еще в ходе пресс-конференции Дана Аль-Мир рассказала, что она коллекционирует гитары. У нее есть даже российский инструмент, который ей дорог. По словам исполнительницы, гитара из 1990-х, но, несмотря на это, по-прежнему хорошо звучит.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN назвал главную особенность русского народа. По его мнению, это сила духа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.