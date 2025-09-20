Не поддаться хаосу извне: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 22 по 28 сентября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Сила)

5-tv.ru

Карта Сила — символ внутренней стойкости, мягкости и уверенности. Это не про давление, а про управление собой через любовь. Вы подходите к важному рубежу: после долгого периода переосмысления вы теперь можете действовать. Не грубо. Не в спешке. А с ясностью, терпением и силой сердца.

Эта неделя — для смелых решений, заявок, начала новых проектов. Вы чувствуете: «Я готов (а). Я знаю, что хочу». И в этом — главная сила. Ваша сила — в умении держать свое «нет» и говорить «да» с чистым сердцем.

Здоровье (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

5-tv.ru

Карта говорит о стабильности, традициях, устойчивых ритуалах. Вы находитесь в фазе, когда здоровье — не борьба, а образ жизни. Возможно, вы уже установили режим: сон, питание, движение, отдых. И он работает.

Теперь важно не сбиться, не поддаться хаосу извне. Вы — как дом. Вы построили прочный фундамент. Теперь его нужно беречь.

Финансы (Карта Таро — Восьмерка Жезлов)

5-tv.ru

Карта Восьмерка Жезлов — символ быстрого движения, завершения, приближения цели. Что-то, за что вы долго боролись, теперь движется к финишу. Возможны:

получение оплаты;

подписание контракта;

запуск проекта;

важное одобрение.

Вы чувствуете: «Сейчас все пойдет!» — и это не иллюзия. Это — результат ваших усилий. Действуйте быстро, но без спешки. Успейте реализовать все, что накопилось. Это время, когда ваши действия встречают поддержку свыше.

Отношения (Карта Таро — Императрица)

5-tv.ru

Карта Императрица — символ плодородия, заботы, женской силы, материнства. В отношениях — это указание на теплую, зрелую, поддерживающую энергию. Если вы в паре — возможен важный разговор, признание, совместное решение.

Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который:

ценит заботу;

хочет создавать;

стремится к настоящему союзу.

Но даже если речь не о романтике — это время, когда вы становитесь источником тепла для других: подруг, семьи, коллег.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Солнце)

5-tv.ru

Солнце — одна из самых светлых карт в колоде. Она говорит о радости, успехе, внутреннем сиянии, освобождении от страхов. Эта неделя — как луч после долгого ожидания. Вы больше не сомневаетесь. Вы не прячетесь. Вы выходите на свет.

Что бы ни было в прошлом — сейчас вы чувствуете: я на своем месте. Вы заслуживаете быть замеченной (ым), любимой (ым), успешной (ым). Не откладывайте то, что приносит свет. Вы — не просто идете к свету. Вы — его источник.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.