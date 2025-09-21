Мошенники заставили пенсионерку из Москвы купить им часы почти за 28 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аферисты «обрабатывали» пожилую женщину полгода.

Банда телефонных мошенников вынудила доверчивую 84-летнюю москвичку купить им часы за 27 миллионов рублей. Впервые они связались с женщиной в феврале 2025-го — представились сотрудниками телефонной компании и сообщили о якобы необходимости замены кода городского телефона. Женщина ничего не заподозрила и назвала аферистам свои паспортные данные. После этого фейковые «операторы связи» переквалифицировались в «сотрудников правоохранительных органов», сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Полгода терроризируя пожилую даму телефонными звонками, злоумышленники убеждали, что от ее лица переводят деньги неизвестным. Запугав жертву до нужной степени, преступники пообещали, что проведут «операцию по поимке аферистов». Параллельно злоумышленники пресекали общение женщины с родственниками. Она настолько прониклась доверием к мошенникам, что записала контакт одного из них в телефоне, как номер своего внука, и рассказывала знакомым, что «все время с ним на связи».

Доведя цепочку обмана до конечной точки, мошенники заставили женщину купить дорогие часы якобы в подарок дочери — мол, таким образом она сможет сохранить средства. Бабушка оплатила брендовый аксессуар и отдала курьеру. После этого аферисты перестали выходить на связь. В Зюзинской межрайонной прокуратуре поставили дело на контроль, обстоятельства преступления устанавливаются.

