В школе на востоке Москвы произошло обрушение

Двое рабочих погибли во время ремонта в школе на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Есть погибшие.

Два рабочих погибли во время ремонта в школе на востоке Москвы, еще шесть человек могут находиться под завалами. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Происшествие произошло в школе на улице Знаменская, 12/4. В ходе ремонта в здании учебного заведения обвалились перекрытия на четырех пролетах, рабочие попали под завал.

Одного рабочего удалось достать, он выжил. Под завалами могут находиться еще шесть человек, уточняет источник.

