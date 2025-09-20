Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Певец рассказал, что точно поможет объединить людей по всему миру.

Чтобы об «Интервидении» не забыли после финала, нужна объединяющая песня, которую будет напевать каждый участник после конкурса. Об этом рассказал певец Дима Билан 5-tv.ru на пресс-конференции в преддверии «Интевидения-2025».

«Какая-то объединяющая песня должка появиться, которую будут ходить все и напевать просто бесконечно», — говорит певец.

Однако Билан отмечает: найти такую песню, которая объединила бы весь мир, будет довольно непросто.

Так или иначе, раз Россия решила возродить этот конкурс, то при любом раскладе нельзя останавливаться и нужно сделать все, чтобы «Интервидение» процветало.

«Бывают взлеты и падения. Но главное — не останавливаться», — заключил Билан.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу».

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве. Победителя, которого выберет международное жюри, ждет приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

