«Мы любим свободу»: певец Слободан Тркуля о силе славянского народа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист считает, что конкурс «Интервидение» — замечательное мероприятие.

Главная сила славянского народа — в свободе. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился певец из Сербии Слободан Тркуля на пресс-конференции, посвященной музыкальному конкурсу «Интервидение».

Отвечая на вопрос журналиста издания о том, в чем заключается главная сила славянского народа, к которому относятся россияне и сербы, артист, немного задумавшись, ответил, — в свободе.

Помимо этого, Слободан сказал, что мы (речь про русских и сербов. — Прим.ред.) любим петь и выражаемся через музыку. У нас, как подчеркнул Тркуля, богатая культура.

«И русские, и сербы — православные народы. Мы стремимся жить по-настоящему христианской добродетельной жизнью», — добавил Слободан, отметив, что в «Интервидении» участвуют люди разной веры.

Несмотря на то, что каждый участник конкурса формировался и рос в абсолютно разных условиях, они могут увидеть красоту в культуре друг друга. Поэтому, по мнению музыканта, «Интервидение» — замечательное мероприятие.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN оценил свои шансы на «Интервидении».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.