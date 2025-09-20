Европейские аэропорты подверглись кибератакам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотрудники воздушных гаваней рекомендуют пассажирам проверять статус своего рейса перед выездом из дома.

Европейские аэропорты, в том числе воздушная гавань Брюсселя, подверглись кибератакам. Об этом проинформировали в авиагавани столицы ЕС.

Согласно опубликованной информации, в аэропортах произошел сбой системы регистрации и посадки на рейс. Теперь эти процессы осуществляются вручную. Как уточнили сотрудники авиагавани, произошедшее сильно усложняет работу транспортных предприятий.

«Это существенно влияет на расписание рейсов и, к сожалению, может привести к задержкам и отменам рейсов», — говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта рекомендуют пассажирам проверять статус своего рейса перед выездом из дома.

Еще проблемы в работе воздушных гавань фиксируют в американском городе — Далласе. Там уже отменили больше 1800 рейсов. Такое решение было принято из-за сбоя телекоммуникационного оборудования. Помимо этого, кибератаке подверглись три аэропорта в Перу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы. Это произошло в конце июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.