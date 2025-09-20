Украинские боевики нанесли удары беспилотниками по Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В момент инцидента на станции находились международные эксперты МАГАТЭ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали здание учебно-тренировочного центра (УТЦ) на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.

Боевики Незалежной 19 сентября направили не менее трех дронов на ЗАЭС, два из которых взорвались над крышей здания. Согласно опубликованной информации, атаке подвергся корпус «Г».

«Критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала станции нет», — говорится в посте.

Уточняется, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы. В результате инцидента безопасная эксплуатация энергоблоков также не была нарушена.

Во время атаки ВСУ на АЭС были международные эксперты МАГАТЭ. Их оперативно эвакуировали. Сейчас они находятся в безопасном месте. Здоровью экспертов, как пояснили сотрудники станции, ничего не угрожает.

«Не смотря на абсурдные и опасные действия киевского режима, ситуация находится на контроле. Работа станции осуществляется в штатном режиме», — сообщили в Telegram-канале.

