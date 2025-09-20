Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Военные хвалят машину за скорость, точность и способность незаметно подобраться к противнику.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожил боевую бронированную машину противника, а также опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российский самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» представляет собой высокоэффективное многоцелевое вооружение, предназначенное для поражения бронетехники и инженерных сооружений противника. Важной особенностью комплекса является его способность нейтрализовать низколетящие воздушные цели, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Военные хвалят машину за скорость, точность и способность незаметно подобраться к противнику и нанести удар. Преимущество «Штурм-С» заключается в том, что можно работать в любую погоду.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

