Российские виноделы переходят на производство сухих игристых вин

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Импортные вина из Италии, Франции и Португалии потеряли значительную долю рынка, освободив пространство для роста местных брендов.

Российские винодельни активно меняют ассортимент своей продукции, отдавая предпочтение сухим игристым винам категорий брют и экстра-брют. Согласно исследованию Роскачества и опубликованным результатам анализа первого полугодия 2025 года, популярность традиционных полусладких вин снижается, уступая место сухим сортам.

По данным организации, игристые вина категории брют и экстра-брют теперь занимают 47% всего отечественного производства, что значительно опережает традиционные полусладкие сорта, доля которых снизилась до 42%.

Импортные игристые вина из Италии, Франции и Португалии потеряли значительную долю рынка, освободив пространство для роста местных брендов. Несмотря на общее снижение потребления импортных игристых вин, российские вина показали значительный прирост продаж на 5%, увеличив долю отечественного продукта на рынке до 72%.

Россияне предпочитают традиционную продукцию, сделанную классическим методом шампанизации, вместо массовых напитков, производимых современным акратофорным способом.

Эксперты подчеркнули, что впервые в истории отечественного виноделия сегмент розовых вин занял более 20% рынка, в то время как производство белого игристого вина увеличилось примерно на 16%. Кроме того, отмечается постепенное возвращение интереса к красным игристым винам, особенно изготовленным из уникальных российских сортов винограда, выращиваемых на Дону.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему ассортимент продуктов в магазинах РФ сокращается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX