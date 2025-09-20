«Активные работы»: в Турции эвакуировали два отеля из-за лесных пожаров

Фото: 5-tv.ru

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Лесные пожары в Турции стали причиной эвакуации постояльцев двух отелей в провинции Анталья. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.

«В качестве меры предосторожности были эвакуированы два отеля. Ведутся активные работы по предотвращению распространения огня», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что пожар быстро распространяется из-за сильного ветра.

Сообщается, что для борьбы с огнем были отправлены пожарные из муниципалитета Антальи. К тому же к месту чрезвычайного происшествия прибыли несколько автоцистерн с водой из Регионального управления лесного хозяйства.

В то же время подчеркивается, что пламя двигалось к морю и сейчас отошло далеко от жилых районов.

О возникновении лесных пожаров в Турции стало известно 19 сентября. Бедствие охватило районы Антальи и Мугла. Известно, что в городе Аланья огонь подошел к нескольким жилым районам, среди которых Алиефенди, Испатлы, Коджаогланлы, Ишаклы и Каргыджак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ростовской области и Крыму вспыхнули крупные пожары.

