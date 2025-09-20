Трамп признался, что США богатеет за счет конфликта на Украине

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По его словам, ему не нравится получать такую прибыль, но сделать ничего с этим не может.

Президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что правительство страны получает прибыль от поставок оружия на Украину. Об этом он сообщил 19 сентября в беседе с журналистами в Овальном кабинете.

Глава Белого дома попытался оправдаться, сообщив, что лично он не желает такой прибыли, но сделать ничего с этим не может, поскольку НАТО покупает у США все вооружение.

«Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие. Все финансируют (государства — Прим. Ред.) НАТО, они платят за ракеты, за танки. Сначала все поступает к НАТО, а потом НАТО делает с этим все, что хочет», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США попросили конгресс одобрить продажу оружия Израилю на шесть миллиардов долларов. Предполагается, что сделка включает в себя 30 вертолетов AH-64 Apache, 3250 боевых машин пехоты, запасные части для бронетранспортеров и источники питания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX