Трамп признался, что США богатеет за счет конфликта на Украине
По его словам, ему не нравится получать такую прибыль, но сделать ничего с этим не может.
Президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что правительство страны получает прибыль от поставок оружия на Украину. Об этом он сообщил 19 сентября в беседе с журналистами в Овальном кабинете.
Глава Белого дома попытался оправдаться, сообщив, что лично он не желает такой прибыли, но сделать ничего с этим не может, поскольку НАТО покупает у США все вооружение.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что США попросили конгресс одобрить продажу оружия Израилю на шесть миллиардов долларов. Предполагается, что сделка включает в себя 30 вертолетов AH-64 Apache, 3250 боевых машин пехоты, запасные части для бронетранспортеров и источники питания.
